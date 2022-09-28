快訊／警大聲明羅生門　侯選辦秀LINE截圖：公關室有發聲明給媒體



▲侯選辦召開「公布警大聲明證據記者會」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／新北報導

針對新北市長侯友宜選舉辦公室就侯警大博士論文爭議所發出的警大聲明，民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室28日下午告發侯選辦執行長張其長、發言人吳亮賢偽造文書、刑事偽造文書罪。對此，侯選辦召開記者會，強調警大公關室確實有發聲明給媒體。

張其強下午在記者會上秀出時序，指出9月23日電子媒體晚間7時50分報導，清楚寫到「警察大學聲明」，隨即平面媒體看到此新聞，用LINE詢問警大公關室，索取聲明，而晚間9時09分貼出文字聲明。

張其強強調，不管電子媒體或平面媒體，所索取的都是「聲明」，換言之，從頭到尾，警大提供給媒體跟平面媒體都是聲明兩字；隔日，即9月24日下午，警大公關室也致電侯選辦同仁，證實確提供媒體相關內容。



▲侯友宜選舉辦公室秀事證，指警大公關室確實有發聲明給媒體。（圖／侯友宜選辦提供）

為何已經過多天，為何現在才出示證據？吳亮賢表示，原因只有一個，為了保護警大的公關室同仁，他們是本於執行業務的責任，提供聲明及回應給媒體，但卻被林佳龍陣營拿來政治操作，壓力肯定非常大，「因此我們始終不願意點名單位」，更不願意點名個人。

對於被林佳龍陣營告發，張其強說，尊重對方一切的法律作為跟權益。全案已經入司法階段，任何事情在法律面前都會公開透明，如果有需要，基於國民的義務，他會提供所有的資訊。

針對侯選辦秀事證，指公關室確實有發聲明給媒體，警大校長陳檡文回應，公關室的誰，「我來查嘛」，但目前沒有對外聲明過。

林佳龍競辦發言人李晏榕在新北地檢署告發張其強、吳亮賢時指出，懷疑侯選辦的警大聲明由被告偽造，同時發給媒體；另外，警大內部規則指出，有關市長選舉跟警大有關的新聞，必須報請道校長層級，所以校長不可能不知情。李晏榕強調，沒有所謂的「非正式聲明」，請說清楚所謂的內部人員到底是誰。

▼侯友宜選舉辦公室秀時序。（圖／侯友宜選辦提供）