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新北藍綠開戰！林佳龍要告偽造公文書　侯友宜競辦下午記者會反擊

▲▼林佳龍、侯友宜。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

▲林佳龍、侯友宜。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜日前遭民進黨新北市長參選人林佳龍質疑學士直攻博士「很奇怪」，因此公布中央警察大學聲明，表示一切符合規定。豈料，林佳龍競辦發言人何博文卻爆料，聲明疑似造假，警大校長陳檡文更稱校方並無發布聲明。對此，林佳龍競辦28日發出最新行程通知，預計今日提告侯友宜競辦人員偽造公文書；而侯友宜競辦也立馬回應，將於今日下午舉行警大聲明證據記者會。

林佳龍競辦今早臨時發出採訪通知，事由為告發侯友宜競選辦公室人員偽造公文書，將在下午1時45分至新北地檢署提告。出席人員有律師李晏榕、林佳龍競辦執行總幹事何博文。

隨後，侯友宜競辦也臨時發出採訪通知，預計在今日下午2時30分公布警大聲明證據記者會，出席人員包括侯友宜競辦執行長張其強、侯友宜競辦發言人吳亮賢。

針對警察大學是否有發布聲明解釋侯友宜博士學歷疑慮，林佳龍競辦日前表示，發言人何博文向警察大學陳檡文校長本人求證，陳校長簡短表示該校未發布任何聲明，痛批侯陣營不願面對真相，遇到任何質疑，第一時間永遠是氣急敗壞，情緒發言，「我光明正大將對話公諸臉書，有什麼證據說什麼話，何來將手伸入警察大學的校園？」

而侯友宜競辦執行長張其強25日則回應，早在23日傍晚，就有電子媒體披露警大「警察大學聲明」內容，強調「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，證明聲明內容早已流出校外。

張其強補充，經過查證，聲明稿內容都是出自警大人員之手，警大校方人員24日也致電本辦公室人員，證實確有提供媒體說明。至於什麼叫做「正式聲明」或「不正式聲明」，皆會尊重警大對外的說法，「但重點是，我們提供的聲明，全篇內容都是真的。」

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