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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／周玉蔻嚎哭126秒　陳時中喊話對手：注意自己的口德

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻近來槓上國民黨台北市長參選人蔣萬安，並翻出其父親蔣孝嚴陳年緋聞，周27日在主持電視政論節目時大哭126秒，指控敵對陣營影射她與民進黨台北市長參選人陳時中有不正當關係。由於蔣萬安日前才說「對小倆口談情說愛沒興趣」等語，陳時中28日受訪直言，候選人要注意自己的口德，因為口德也代表自己的品德。

▲▼陳時中汐止橫科市場掃街。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲陳時中汐止橫科市場掃街。（圖／翻攝自共訊）

陳時中今天上午赴南港及汐止交界處的橫科市場掃街，民進黨立委高嘉瑜及多名黨籍市議員參選人也陪同，媒體會前關注，昨天周玉蔻在政論節目上泣訴，自己和陳時中訪問的影片被剪成「髒污影片」，還被惡意影射，是否擔心被轉移焦點？

陳時中說，「我們希望大家不要這樣子去轉移相關的焦點，有一些候選人也要注意自己的口德，因為口德也代表自己的品德」；他直言，影射什麼「小倆口」這些都是沒有口德的事情。

另對於媒體報導，周玉蔻效應恐引發「一屍二命」，陳時中說，他不太了解這個「一屍二命」的意思，要請他解釋得更清楚，幾個主要的人還是沒有了解到，在民主社會對於每一個個體的尊重，這是民主社會最基本的價值。

媒體詢問，如何看待周玉蔻原擬提告台北市長柯文哲及蔣萬安？陳時中說，讓法律把事情釐清是好事；媒體追問是否希望周玉蔻的事情到此為止？陳說，「我在想就是說，跟選舉無關的事情儘早能夠落幕，回歸我們選舉在市政的主軸」。

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