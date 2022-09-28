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香蕉價格崩盤！蕉農曝真實波動原因　陳其邁訪產地承諾補助運費

▲▼香蕉價格崩盤？蕉農曝真實波動原因，陳其邁訪產地承諾補助運費。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蕉農曝香蕉價格波動原因，陳其邁訪產地承諾，若未來開啟去化工作，市府會補助運費。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

香蕉先前產量大增，價格崩跌，高雄市長陳其邁與農業局長張清榮近日多次前往旗山了解香蕉產地狀況。當地蕉農表示，因為天氣太熱，加上沒有颱風，香蕉量大價格自然就較低，價格波動主因是供需問題，目前蕉價已趨於平緩。市府強調，若未來開啟去化工作，所有載運香蕉去化的相關運費，一律由農業局來補助。

旗山農會陳峯翔理事長表示，陳其邁市長緊緊緊，不只每天早上熱線關心香蕉產地情形，之前剛傳出蕉價下跌的消息，市長第一時間指派農業局張清榮局長到旗山，當天出席的還有林富寶議員等人，之後市長也有到旗山關心地方狀況，市府長期推動香蕉多元通路，目前全台蕉價已趨於平緩，旗山的蕉農都很感謝市長對產地的關心。

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旗山農會香蕉產銷班張宏士班長也說，今年上半年香蕉價格很好，進入夏季後，因為天氣太熱，加上沒有颱風，香蕉量大價格自然就較低，香蕉的價格波動，主因是香蕉產量與市場需要的問題。他強調「若是不瞭解香蕉產業，透過媒體放送香蕉價格崩盤的誇大訊息，這攏是害到我們蕉農。」

▲▼香蕉價格崩盤？蕉農曝真實波動原因，陳其邁訪產地承諾補助運費。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蕉農指出，今年上半年香蕉價格很好，進入夏季後，因為天氣太熱，加上沒有颱風，香蕉量大價格自然就較低，香蕉的價格波動，主因是香蕉產量與市場需要的問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應屏東香蕉盛產，農糧署自9/19-9/24於屏東展開為期一週的香蕉去化作業。高雄市府表示，目前屏東去化作業已結束，若未來產地價格產生問題，將向中央建議增加去化點，請農民朋友不要擔心，若未來再開啟去化工作，所有載運香蕉去化的相關運費，一律由農業局來補助。

農業局說，高雄香蕉種植面積約2,150公頃，為全國第四約佔14.6%，今年因氣候穩定且夏季高溫，高雄的秋冬蕉已陸續產出，市府團隊在市長的指示下， 9月已啟動多項措施，包括爭取企業團購與電商訂單，10月初家樂福將辦理旗山香蕉促銷推廣活動。

此外，除了持續輔導香蕉加工研發多項製品，農業局積極推廣國際行銷，每週穩定出口生鮮香蕉到日本，市府多管齊下，協助蕉農因應即將進入盛產期的衝擊。

至於有關香蕉收入保險，除了中央補助50%，高雄也加碼30%，市府也建議中央能以春夏蕉（3到9月）跟秋冬蕉）10到隔年2月）作為保險期間，以符合實際。另於不同鄉鎮均有種植香蕉的農民，也能在一個鄉鎮農會完成所有投保作業，避免農民舟車勞頓。

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