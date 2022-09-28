無懼周玉蔻衝擊選情？　林靜儀嘆「蔻姐」委屈：我蠻敬佩她的堅持

▲資深媒體人周玉蔻近期成為台北市長選舉討論焦點。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻因連日猛批國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞，不僅吃上官司，節目也恐被取消，27日在政論節目爆哭126秒，引發關注。民進黨立委林靜儀28日受訪稱，「蔻姐」有她的委屈和堅持，自己蠻敬佩周的堅持；民進黨立法院黨團總召柯建銘則低調回應，他不適合評論。

周玉蔻成立的網路媒體《放言》昨天在臉書發文，預告今天上午10點要赴台北地檢署對蔣萬安與台北市長柯文哲提告誹謗，更點名「民進黨縱容黨內某立委放話」，導致她成為藍白聯手擊殺的沙包；但今天上午取消記者會，改由律師代為遞送訴狀。

對此，林靜儀今天上午接受媒體聯訪時，被問及是否擔心周玉蔻衝擊民進黨選情？林說，「我不這樣認為」，媒體有媒體的角色，周玉蔻過去非常堅持追好幾個重大議題，才讓本來被忽略掉的議題能夠持續追出來，「這點我非常敬佩她」，當然選舉過程中，選民都會希望能夠看到候選人提政見，而民進黨多數的候選人都不斷地提出政見，例如台北市長參選人陳時中幾乎每天都提出政見。

林靜儀表示，周玉蔻有她的委屈也有她的堅持，「這點其實我蠻敬佩她的堅持，她在新聞上面的一些力道跟想法」，至於個別委員立場自己就不多做批評，因為每個委員都有其立場，她都尊重。

此外，柯建銘今天上午也被問及，怎麼看周玉蔻昨天發文指控，有民進黨立委放話，害她變成藍白陣營的沙包？柯建銘說，周玉蔻的話自己不適合評論，「我比較對（台灣民眾黨新竹市長參選人）高虹安有興趣」；媒體追問，是否擔心周玉蔻衝擊綠營選情？柯說，這個報紙寫很多，「我想也不必在我（評論）」，每一個人價值判斷、看法，他都予以尊重。

▲周玉蔻昨晚在節目上爆哭126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）