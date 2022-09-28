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解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始「還債了」

記者陳俊宏／綜合報導

27日新增4萬5608例本土確診，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他之前提到，國內防疫措施逐步解封後，各種感染症可能在冬天齊發，今年冬天的兒童急診應該不好過，「事實證明，我錯了！不用等到冬天，現在秋天的兒童急診已經開始人滿為患…病人和家屬塞滿急診室，一切的一切似乎回到疫情前的場景。」

謝宗學27日深夜在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，過去兩年被封印具傳染力的各式病原體，正在沒有抵抗力的孩子間流竄，高度防疫造成兒童「免疫負債」現象，還債的齒輪開始轉動了！

謝宗學指出，從8月中旬開始，新一波Omicron疫情開始，最近統計新增本土病例有80.5%是BA.5變異株，整體新冠肺炎疫情的確明顯升溫，但最近兒童急診來診人次中，新冠肺炎確診相關病例大概只佔了4分之一，其餘4分之3病例則是其他感染症和非感染相關主訴。

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▼謝宗學認為，社會逐漸恢復到疫情前的生活模式，未來流感很有可能大舉進入國內造成流行。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

謝宗學提到，根據他最近在第一線小兒急診室的觀察，呼吸道感染症除了新冠肺炎外，嚴重咳嗽兒童常是黴漿菌感染造成，連帶細支氣管發炎或氣喘發作病例增加，少數嚴重咳嗽是由呼吸道融合病毒感染所引發，流感開始零星出現，腺病毒尚未明顯觀察到。

謝宗學表示，腸胃道感染症這幾天明顯增加，以病毒性腸胃炎居多，兒童主要症狀是連續嘔吐和脫水，再傳染給其他家人，推測應該是諾羅病毒；細菌性腸胃炎仍然不時遇到，主要症狀是高燒、腹痛和嚴重腹瀉，糞便常帶有黏液或血絲。

謝宗學指出，當感染症增加，對病原體過敏引起的蕁麻疹也會同步增加；病毒感染變多了，其併發症如肺炎、敗血症、腦炎亦同步增加，兒童加護病房的佔床率持續維持高檔，這是過去兩年未曾有的狀況。

▼謝宗學說，秋天的兒童急診已經如此，冬天情勢想必更為險峻。（示意圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

謝宗學說，一般兒科病房和新冠專責病房幾乎滿床，許多孩子只能在急診候床，走道擺滿了病床，醫護人員疲於奔命，病人和家屬塞滿急診室，一切的一切似乎回到疫情前的場景，只是多加新冠肺炎相關病例攪局，讓場面變得更加混亂。

文中提到，社會逐漸恢復到疫情前的生活模式，民眾聚餐、假日出遊等各式群聚活動頻繁，加上10月將實施回國「0+7」不強制隔離政策，未來流感很有可能大舉進入國內造成流行，秋天的兒童急診已經如此，冬天情勢想必更為險峻。

「即使如此，我不認為現在走回頭路，再次加強邊境管控或提升國內防疫層級是必要的」，謝宗學認為，因為這只是拖延償還免疫負債的時間，但該打的疫苗（流感和新冠）、該注意的個人衛生防護（勤洗手、戴口罩），仍要儘量確實執行。

謝宗學寫道，與病毒共存和回歸正常生活模式兩件事同時進行，無法避免孩子生病次數增加，但這只是過度時期，終究會回到2019年以前的生活；現階段不管到基層診所、醫院門診或急診候診時間將大幅增加，希望家長可以耐心等待，急診原則上優先處理病況嚴重的病人，現在各家醫院兒童急診盛況類似，若病情不嚴重的孩子等待時間過長，也是無可奈何的事，希望家長可以體諒。

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