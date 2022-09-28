解封「群魔亂舞、整得大家翻來覆去」　醫籲快做一件事

記者陳俊宏／綜合報導

國內正逐步回歸正常生活，邊境解封「0+7檢疫」預計10/13上路。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，國內防疫措施逐步解封，最近兒童急診已開始人滿為患。小兒科醫師張博揚也說，如同他在第一線觀察的現象，群魔亂舞，但這是必經之路。他並提醒，10月開打的流感疫苗記得來打哦！

指揮中心27日公布新增4萬5608例本土個案，不但重返4萬大關，且比起上周二同日上升2.5%；另增256例境外移入，確診個案中新增41例死亡。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書表示，他之前提到，國內防疫措施逐步解封後，各種感染症可能在冬天齊發，今年冬天的兒童急診應該不好過，「事實證明，我錯了！不用等到冬天，現在秋天的兒童急診已經開始人滿為患…病人和家屬塞滿急診室，一切的一切似乎回到疫情前的場景。」

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▲▼公費流感疫苗10/1起開打，圖為去年國小學生接種情形。（圖／資料照／記者林悅翻攝）



張博揚分享謝宗學的文章說，如同他在第一線觀察的現象，群魔亂舞，但這是必經之路，病毒資料庫頻繁更新中；有打新冠疫苗的小朋友如果確診，甚至會覺得病情相對輕微，那些傳統的「舊」感冒病毒病菌，反而整得大家翻來覆去。他提醒，10月開打的流感疫苗記得來打哦！

本土疫情還未停，進入秋冬恐再面臨流感疫情。指揮中心指揮官王必勝日前直言，現在防疫強度沒之前強，預估今年流感疫情可能會比去年嚴重一點，所以民眾還是要施打流感疫苗。指揮中心發言人莊人祥也提醒，新冠疫苗和流感疫苗可同時接種。

疾管署規劃，公費流感疫苗10月1日起分階段開打，第一階段對象於10月1日接種，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、孕婦、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生、滿6個月以上至國小入學前幼兒等10類人；第二階段對象於11月1日開打，為50至64歲無高風險慢性病成人。

►第一階段、10/1起公費流感疫苗接種對象：

●醫事及衛生防疫相關人員

●65歲以上長者

●安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員

●滿6個月以上至國小入學前幼兒

●孕婦

●具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者

●6個月內嬰兒之父母

●幼兒園托育人員及托育機構專業人員

●國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等

●禽畜相關及動物防疫相關人員

►第二階段、11/1起公費流感疫苗接種對象：



●50至64歲無高風險慢性病成人



▼今年公類流感疫苗接種對象。（圖／疾管署）

