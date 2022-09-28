新冠族譜曝　醫揭「BA.5變全球大魔王」原因：消滅它仍有一堆子孫

▲COVID19家族譜。（點圖可放大／黃軒授權提供）



記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心表示，目前BA.5已在全國佔了80%，是主流病毒株。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（28日）分析，為何BA.5病毒成為「大魔王」主宰全世界，因「趨同演化」和「免疫逃脫」，「就算今天把BA.5病毒全消滅了，仍然有一堆BA.2病毒的後代子孫們。」而「COVID19家族譜」也曝光。

黃軒在臉書說，媒體詢問，奇怪，之前的COVID19病毒常常幾個月之後，就會被新的突變變異病毒取代，成為主流傳播3-4個月；唯獨這個BA.5病毒從去年12月出現，沒有減緩跡象，且成了全世界的大魔王，超過半年以上。

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「我想想也許有道理啊！」黃軒表示，腦子浮現以前生物教科書，老師在生物進化論中有提過的趨同演化（Convergency Evolution ）；他剛好也閱讀Daniele Focosi醫師團隊，他們畫出了COVID19家族譜。

▼BA.5病毒從去年12月出現。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



A、趨同演化（Convergency Evolution ）

是指我們不同時期或時代的物種中，在相似特徵在時間上的獨立進化。趨同演化過程中，創造了具有相似形式或演化較特殊的功能，和共同祖先中不存在的類似結構，但功能上可能都會有異化。

B、免疫逃脫（Immunity Evasion）

這絕不是COVID19原生株就存在，而是COVID19病毒經過不斷基因突變，最後演化成具有免疫逃脫特殊功能。這種情況不會只是在BA.5病毒的家族成員內，BA.2的家族成員，也是一直演化出各種不同類型的免疫逃脫變種病毒。

黃軒指出，專家說趨同演化，經過不斷基因突變，使COVID19大家庭，演化成具有「免疫逃脫」的類型COVID19病毒，才能持續傳播下去。

▼BA.5成為全世界大魔王。（圖／翻攝免費圖庫Unsplash）



黃軒說，這樣大家懂了嗎？從COVID19家族支鏈就會知道，就算今天把BA.5病毒全消滅了，仍然有一堆BA.2病毒的後代子孫們，也可能會蠢蠢欲動啊，因它們也會有不斷突變基因的演化，且正在設法免疫逃脫情節中。

指揮中心26日公布，新增293例Omicron亞型變異株確定病例，分別為159例本土個案（128例BA.5、31例BA.2），以及134例境外移入（3例BA.4、112例BA.5、11例BA.2.75、8例BA.2），目前BA.5已在全國佔了80%，是主流病毒株。

►本文獲得黃軒醫師授權。