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小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲深秋時分，生肖羊有機會一掃過去低迷的生活狀態。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

苦盡甘來，深秋大翻身！塔羅牌老師艾菲爾在臉書表示，深秋時分，4生肖「雞、兔、羊、牛」獲貴人提攜，小人也會遠離。

艾菲爾指出，目前正值進入10月的最後時刻，在春夏之時，所有生活、職場、人際關係的冷暖，你可能都嘗遍，也許你已感到心灰意冷，無力再撐下去；不過，越是這樣艱難的時刻，才能顯出進入深秋，你收穫的果實有多麼豐碩，再撐一下吧！

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艾菲爾說，「雞、兔、羊、牛」可苦盡甘來，迎來貴人幫襯、小人遠離，如果此時的你看到你上榜了，請你更別輕易對現在的情況下定論，只需低調行事，靜待好事降臨！

第四名：生肖牛

深秋時分，生肖牛在事業方面，即將迎來合作夥伴的大力支持，為你出主意、分析事情的利弊，幫助你做出正確的決定。

親密伴侶則是在生活上，也替你料理繁瑣雜事、打點事業所需的大小事，令你可無後顧之憂向前衝。為人打工者，也大有機會，讓領導對你慧眼識英雄，交辦你得以大展拳腳的事項，升官加薪不再遙不可及。

▼生肖屬雞者的生活、職場、金錢即將迎來機運。（示意圖）

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

第三名：生肖羊

深秋時分，生肖羊有機會一掃過去低迷的生活狀態，諸事不順、小人扯後腿的情況會逐漸緩解，工作上的瓶頸與困難，會有貴人直接出現為你化解，將危機轉化成迎向成功的契機。

感情方面，不適合你的伴侶或總是令你內耗的曖昧對象，會在立冬之時逐漸淡出你的生活。在這段時間裡，不妨多些思考什麼樣的伴侶適合你，讓未來伴侶成為你人生路上的貴人之一。

第二名：生肖兔

生肖兔在前陣子也許仍深陷家人、朋友、同事留下的爛攤子之中，付出不少金錢與心力來解決問題。所幸在深秋時分，你有機會離開久住的地方、公司，外派到遠方，能夠轉換你原本的氣場及運勢，避免掉一些災禍、職場的是非。

更有機會展開一場突如其來的旅行，在旅途中，你因此結識志同道合的朋友，讓你放下過往的不順心。抓住這段期間的異地機運，你也許就此找到人生的新目標，或是遇到值得交往的好對象。

第一名：生肖雞

生肖雞過去一段時間或許曾經遭小人、朋友中傷，身上揹黑鍋卻盡是啞巴吃黃連的無力感。而值得慶幸的是，進入深秋時分，你的生活、職場、金錢即將迎來機運，過往曾經被算在你頭上的職場過失，有貴人為你翻案洗刷冤屈、還你清白，各種烏煙瘴氣的倒霉事都會離你而去。

不但能迎來爆棚的正能量，甚至久未聯繫的友人出現為你助力，讓你生活瑣碎的大小事、感情關係、職場人際、卡關的工作項目都能得到解決，做起什麼事都得心應手、順風順水，就連金錢的關係也能由黑翻紅。

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