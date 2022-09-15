威力彩飆6.8億元！「4生肖」財運大發　專家：將有意外之財

▲威力彩今（15）晚開獎。（圖／記者陳依旻攝）

記者鄭文晴／綜合報導

威力彩連20槓，今（15）晚將開獎，頭獎上看6.8億元，不少民眾都希望自己有偏財運，能夠一夜致富。塔羅牌老師艾菲爾就在臉書分析指出，有「4生肖」秋天財運大發，自然而然不需要太費力，就能將財氣招來身邊，供大家參考

第四名：生肖虎

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2022年生肖虎的金錢流沒有太大的起伏，不過在中秋過後的時刻，很有可能得到一筆意外之財，或許是以為一筆再也拿不回的借款、來自親人致贈的房產、一個把你寵上天的伴侶，將你食衣住行育樂方面的花費通通買單，甚至還給大筆的家用，又或著當需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，不需要煩惱錢從哪裡來。

建議平時可以規列一份預算表，來記錄平時花費，培養自己分配金錢的能力，和錢的關係將會越來越友善。

第三名：生肖蛇

中秋過後的時節，生肖蛇有機會從過去低迷的狀態掙脫出來，尤其是在工作上的金錢流動特別有感，這都要歸功於過去的辛勤耕耘，帶來口碑與聲望，客戶爭相著指定要與你合作，讓洽談已久的大項目簽訂合同、訂金入帳，曾被同業搶走的客戶捧著大筆錢回鍋，甚至向上級提出的加薪條件，讓你手上有更多資源運用在工作事業的執行上。

但別忘了，如此財運大好的時期，如果有時間的話，報名一堂能整體能力加值的課程，讓無形的賺錢技逐漸顯化成摸得到的鈔票。

第二名：生肖豬

2022的生肖豬過去應該過著提心弔膽的日子，身邊的錢很容易因為意外而不見，好在的是中秋過後的時節，生活在各方面即將迎來順利，很有機會碰上發放業績獎金、分潤抽傭或是遇上高薪挖角的天大好事。在這一兩年經手的項目、投資已久的標的、業績獎金、版權稅金，都會有收入進口袋中，特別是自行創業的人，會感覺帳戶有大幅度的進帳。

記得時常對於這些錢財以及來源心懷感激，並且在使用它們的時候不要吝嗇，自然而然你正在建立與錢財良好的關係，錢才不會看到你就跑！

第一名：生肖猴

2022年生肖猴與金錢的關係就是左手進、右手出，留不住金錢的窘況，所幸的是，在中秋過後會發現原來錢財一直都在身邊，也許會在大掃除時，在隱密的地方找到一卷他人的私房錢、家中房產上漲連帶的地皮大幅增值、長年在角落生灰塵的古董也價值連城，這些一直在家中的財富能量逐漸顯化出來，有機會擺脫過去負債或經濟匱乏的囧境，立冬之後會越來越有明顯的感受。

記得這份被財氣淹沒包圍的感受，就能夠與日後要到身邊的錢形成連結，自然而然不需要太費力，也能將財氣招來身邊。