農曆9月來了！命理師親點「3生肖」：正偏財都強　一路旺到年底

▲農曆9月有3生肖財運超旺。（圖／記者劉維榛攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

今（26）日是農曆9月初一，農曆9月是今年第3個財庫月！命理專家雨揚老師接受《三立新聞網》訪問時表示，民眾想翻轉財運就要趁現在，因為「九」是數字中最大的單數，代表著賺錢發財能夠長長久久，其中以3生肖「牛、兔、雞」財運勢如破竹，一路旺到年底。

牛：

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健康運：活力充沛、陽氣強旺

屬牛之人活力十足，總是給人積極又正向的感覺，建議可善用中醫的穴道按摩及節氣食補方法，配合作息，讓健康運更加分，所謂陽氣強就是財氣強，健康運滿分也能讓你的財運更加分！

金錢運：培養財脈、理財有方

想獲得加薪機會的屬牛者，建議放下得失心，先積極培養工作實力、拓展人脈，待日後時機成熟，必能將實力化為財力，展現在年薪上。若有投資，理財方向正確，可保持現有的策略。

工作運：職涯變動、發展可期

屬牛的人上半年萌生轉職、創業念頭，現在將迎來轉變機會！你即將面臨職務上的調動，例如部門職務轉換或外派工作，抑或是得到一筆資金得以創業，這些變動都將令你的生活煥然一新！

兔：

健康運：運動進修、身心舒暢

愛情事業兩得意的屬兔者，最近健康運也相當穩定！可在此時多安排運動課程，例如瑜珈、國標舞或肌力訓練等，都能因健康運平順的關係，輕鬆練出前凸後翹的好身材，讓你身心更加愉快。

金錢運：財神眷顧、外地求財

正財、偏財都相當旺盛！若有朋友邀請投資店面，可在謹慎評估後入股，將有機會因此大賺一筆。做生意的屬兔之人也有望因客人在社群網路推薦你的品牌，讓你聲名大噪，訂單滿滿、進帳滿滿！

工作運：展現魄力、地位提升

屬兔的人一改先前保守的作風，在工作上展現爆發性的魄力！不但將想法一一實現，優秀的企劃功力更能得到長官的青睞，在職場上的地位大幅提升，更成為同事間崇拜的對象。

雞：

健康運：留意腳步、多多伸展

平時活動量高的屬雞者，要注意鞋子是否有磨損或不合腳的情形，以免在行進間或運動時跌倒，造成腳部肌肉發炎。另外，也要多伸展腿部肌肉，才能避免腿部肌肉僵硬所引起的健康問題。

金錢運：投資運旺、財富滿溢

屬雞的人若想要投資，最近將有適合的進場機會，可關注專家們的分析，能為自己選到穩賺的項目。另外，討長輩歡喜的人可勤於拜訪，將有望得到長輩給予的財富，不管偏財、正財都會有！

工作運：能言善辯、官運亨通

平時口才很好的屬雞之人，有望以口條魅力，成功說服公司高層，推動你想推行的專案，而對答如流的傑出表現，也能為自己在職場上的形象大大加分，更可能成為他的心腹，未來官運亨通。