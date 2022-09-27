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4生肖秋天谷底翻身　加薪、桃花、貴人都來了

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲生肖屬虎單身者桃花姻緣即將出現。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

升官、加薪、桃花、貴人都來了！塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書表示，錦鯉加持！秋天4生肖「雞、羊、鼠、虎」谷底翻身。

第四名：生肖虎

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今年本命年的生肖虎，你大概從年初就一直磕磕碰碰，不順到現在吧，運勢終於可以在秋分時節時由黑翻紅了！你的霉運在秋分會逐漸遠離，各種好的機會降臨。工作上有好的發展機會，認真去經營，發揮得好的話就有利可圖，升職加薪絕不是問題。

感情上，單身者桃花姻緣即將出現，主要是有貴人幫你牽線，如果有好的對象就去認識認識吧！有伴者順利甜蜜，若彼此感情、經濟都穩定，建議可開始準備結婚，一切將會非常順利！只要你願意伸出手抓住機會，就能順利到年底。

第三名：生肖鼠

生肖鼠在今年或許會覺得整體的運勢平平，沒有什麼亮點，但在秋分時刻你會接到好消息。吉星相伴，運勢有轉禍為祥的機緣，最近想換工作的人請積極、主動一點，只要你想，事就能成。白領族則有升遷的可能，或是領導終於看到你的能力，對你委以重任。

受到貴人的幫助，感情上有伴的人可以修成正果，或是伴侶給你意外的驚喜，而單身者能遇到中意的對象，有進一步發展的機會。在這邊先恭喜你喔！請好好把握接下來的好運勢。

▼屬羊有升職加薪的好運。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

第二名：生肖羊

生肖羊前陣子被各種壓制，生活、事業、愛情上都有小人的影子糾纏著你，讓你特別鬧騰。所幸秋分開始「月德、天喜」加持，生肖羊終於可以翻身交好運！首先愛情上可以在貴人牽線下，順利找到美滿桃花，還有機會在年底前雙喜臨門。

財運、事業運則是有封賞授祿、升職加薪的好運，考試者也能成功上岸。只要你堅定立場，謹守自己的本分，秋分時節即便是遇到任何困難，凡事也都能逢凶化吉。

第一名：生肖雞

生肖雞前些日子對生活、工作、甚至是自己都感到非常迷惘、不安，你不知道自己該怎麼做才是最好的。秋分開始你會找到新的目標與動力，如此積極正向的你氣勢滿滿、人氣暴漲，無論是惱人的工作、欲言又止的愛情或是低迷的生活，都將撥雲見日。

工作上有機會獲得表揚，愛情有望脫單，有伴侶者感情增溫，生活也都能開心度過，因為你的心境轉變，所以貴人也跟著被你吸過來。讓你煩心的事也會漸漸遠離，所以別再憂鬱了，趕快找回你的動力前進吧！

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