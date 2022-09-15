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威力彩今晚衝6.8億！「4生肖」財運旺爆　中了光速退休

▲威力彩,彩券,飛來發彩券行。（圖／記者陳依旻攝）

▲威力彩今晚衝6.8億！（圖／記者陳依旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

威力彩連續20期槓龜，今（15日）晚間開獎，頭獎累積金額上看6.8億。塔羅牌老師艾菲爾在臉書特別點名「4生肖」中秋後財運強強滾，有機會抱回大獎，趕快來看看自己上榜沒？

第四名、生肖虎

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2022年生肖虎的金錢流沒有太大的起伏，不過在中秋過後的時刻，你很有可能得到一筆意外之財，完全出乎你的意料之外，或許是從前你以為一筆再也無法拿回的借款、來自親人致贈的房產、一個把你寵上天的伴侶，將你食衣住行育樂方面的花費通通買單，甚至還給大筆的家用。或著是當需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，不需要煩惱錢從哪裡來。

建議你平時可以規列一份預算表來細數你的平時花費，培養自己分配金錢的能力，你和錢的關係會越來越友善！

第三名、生肖蛇

中秋過後的時節，生肖蛇有機會擺脫從過去低迷的狀態掙脫出來，在工作上的金錢流動會讓你特別有感，這都要歸功於你過去的辛勤耕耘，為你帶來口碑與聲望，客戶爭相著指定要與你合作，讓洽談已久的大項目簽訂合同、訂金入帳，曾被同業搶走的客戶捧著大把銀子回鍋、甚至向上級提出的加薪條件比你想像的更加優渥，讓你手上有更多資源運用在工作事業的執行上。

別忘了，如此財運大好的時期，又有時間的話，報名一堂能為你整體能力加值的課程，讓你無形的賺錢技逐漸顯化成摸得到的鈔票喔！

第二名、生肖豬

2022的生肖豬過去應該過著提心弔膽的日子，身邊的錢很容易因為意外出現而不見，好在的是中秋過後的時節，你的生活在各方面即將迎來順利。很有機會碰上發放業績獎金、分潤抽傭、或是遇上高薪挖角的天大好事。在這一兩年你經手的項目、投資已久的標的、業績獎金、版權稅金都會有收入進你口袋，特別是自行創業的人，你會感覺帳戶有大幅度的進帳。

記得時常對於這些錢財以及來源心懷感激，並且在使用它們的時候不要吝嗇，自然而然你正在建立與錢財良好的關係，錢才不會看到你就跑！

第一名、生肖猴

2022年生肖猴與金錢的關係就是左手進、右手出，留不住金錢的窘況，所幸的是，在中秋過後的時節，你會發現原來你的身邊，錢財其實一直都在，也許你會在大掃除時，在隱密的地方找到一卷他人的私房錢、家中房產上漲連帶的地皮大幅增值、長年在角落生灰塵的古董也價值連城，這些一直你家中的財富能量逐漸顯化出來，使你有機會擺脫過去負債或經濟匱乏的囧境，等到立冬之後你會越來越有明顯的感受。

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