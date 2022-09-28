好市多結帳員騙「會員續約」　苦主揭招數！釣出一票受害者喊怒

▲好市多頗受國人喜愛。（圖／記者周姈姈攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名女網友日前到好市多消費時，要使用多利金折抵，結果結帳人員拿出一張授權書要她簽名，她回家才發現自己是簽下「年費繳款授權書」，讓她不滿覺得被騙，「不是繳不起而是用這種投機手法讓人簽名，真的是感覺很差」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，結帳人員拿出授權書和她說，只要簽完以後就能自動折抵多利金，她就再度確認，只要自動扣多利金，為什麼要簽授權書？因結帳員說授權才能自動扣，她看到還有很多人在排隊結帳，就簽了名走人。

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原PO後續才發現，原來自己是簽下「好市多會員年費繳款授權書」，讓她相當不滿，明明自己清楚說明只是要自動扣多利金，卻簽下自動扣年費功能的授權，結帳人員也完全沒告知，「不是繳不起而是用這種投機手法讓人簽名，真的是感覺很差」，她後來則打電話給客服，取消自動續繳年費。

▲網友被半哄騙簽下續約。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，不少有同樣遭遇的網友留言表示，「我遇到的收銀也是這樣騙人簽名的！（中壢店）雖然還是會去Costco採購，但真心覺得他們續約手法實在很Low」、「我今天才簽！服務人員沒有說會每年扣年費！他只說紅利點數可以抵年費」、「跟推銷黑鑽卡一樣，話術滿滿」、「反正結帳人員與出關前的推銷人員要向你介紹什麼，都說不需要就行了，除非從今天起每次來購物都不用付錢，才說好」。