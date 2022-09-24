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好市多買餐包缺好幾塊！她檢查包裝袋見「一圈齒痕」怒了

▲▼好市多餐包被隔袋子咬一口。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多餐包被隔袋子咬開，女子檢查後氣炸。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／柯振中報導

好市多販售的商品眾多，大多數日用品、食物都能一站購足。不過，一名女子到好市多購買小餐包，回家打開發現奇怪的咬痕、殘骸，嚇得趕緊檢查包裝，看看是否有老鼠、蟑螂入侵，沒想到翻動包裝時，卻讓她氣炸，痛罵「秀下限無底線」。

這名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她到好市多購買了一袋小餐包，拿出時卻發現了奇怪的咬痕、殘骸，一度以為遭到老鼠、蟑螂入侵，嚇得趕緊檢查外包裝。

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不過，無論怎麼翻找，都沒發現老鼠、蟑螂的痕跡，讓她感到不解，那麼餐包又是為什麼破損。女子鍥而不捨地檢查，最後才發現，外包裝上有難以辨認的「人類咬痕」。

▼雖然較難辨認，但包裝袋上的確實是人類的咬痕。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多餐包被隔袋子咬一口。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

女子看到這圈咬痕，瞬間氣得不得了，不曉得為何有人可以這麼沒水準，隔著包裝啃餐包的用意是什麼、又為何要再放回貨架，「好玩嗎？還是想散播病毒？」

女子痛批，這種情況真的很難一眼發現，且也沒人希望碰到這種狀況，如果是某位小朋友玩鬧的結果，也希望家長能夠自行買單，「我明白你的生氣，但一包餐包也才99元，請自己認賠，別！秀！下！限！」

噁心的經歷在網路上曝光，不少網友留言痛批，「真的應該上嘴套再帶出門的」、「這種行為真的超出我的想像…謝謝分享，以後採買會多加留意」、「我也看過人模人樣的大人，把餅乾紙箱的膠帶撕掉，只為了看裡面是怎樣包裝，然後再放回去拿一盒新的。好討人厭喔」、「這人品去哪了」、「好市多應該拒絕小孩進入…看到推車裡裝的是人，真的很無言」、「這餐包塑膠袋真的超薄，很容易破掉」、「太誇張了…以後買東西都要好好檢查。」

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