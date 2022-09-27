新人好市多花2萬變出「頂級戶外婚禮Buffet」　絕美照驚呆萬人

▲新娘在好市多採買婚禮用品，成果照驚豔網友。（圖／新娘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者黃翊婷／綜合報導

一對新人日前到好市多採買結婚、辦派對所需的物品，因為收據太長，幾乎有半個人高，掀起網友熱議。新娘昨日（26日）在臉書分享戶外婚禮現場的照片，Candy Bar（又稱甜點桌）上擺滿各式飲料和點心，加上朋友巧手布置，堪稱森林系神級之作。文章公開之後獲得超過2.6萬名網友盛讚，「以為是外匯餐廳用的，只能給妳讚」、「好市多應該要來跟妳買照片當宣傳了」、「根本高檔戶外婚禮Buffet」。

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▲新娘的朋友巧手將婚禮現場布置得超美。

新娘在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享6張照片並表示，上週三（21日）和老公到好市多採買結婚、辦派對所需的物品，因為超長的收據獲得關注，所以想來跟大家分享一下成果，在好市多買的東西經過好友神級巧手布置，一些瓶瓶罐罐、鐵桶、maison壺瞬間變身最美裝飾，配上酒水、可頌、蛋糕、生火腿小黃瓜等食材，做成這一桌又美又夢幻的Candy Bar，花費總計不超過2萬元。

▼▲賓客們也很喜歡這樣的森林系戶外婚禮。

新娘的好友也在臉書粉專提到，好友一輩子中最重要的婚禮當然要送上大禮，大家想辦法把好市多買回來的食材變出這一桌，彼此分工合作才完成這次的森林系神級之作，賓客們也非常給面子，把餐點全部掃光，「我們想吃一個也沒有，真的有感動到！」

▼▲現場布置又美又夢幻。

文章公開之後不到一天就吸引超過2.6萬人按讚，大家也紛紛留言送上祝福，「以為是外匯餐廳用的，只能給妳讚」、「好市多應該要來跟妳買照片當宣傳了」、「根本高檔戶外婚禮Buffet」、「天啊！也太有才了吧！我當初也是戶外婚禮，外燴的費用真的很驚人」、「新婚愉快，看得我都想跑去吃了」、「太狂了啊！忍不住看了數次，還放大看」。

也有不少網友大讚新娘的朋友手藝真的很好，「超厲害的，擺盤整個非常有質感」、「有神好友真是一件很幸福的事」、「神好友最棒的禮物」、「這根本是變魔術，有質感」、「這種氛圍神意境的朋友，太給力啦」、「超高CP值！生活質感就是這樣用心營造起來的，值得學習」。

● 本文獲得當事人授權。