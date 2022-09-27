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好市多3克拉鑽戒「要價346萬」　內行一看條件讚：價格很划算

▲好市多台南店被前員工投訴車禍職災，卻逕行將她退保，沒給資遣費，也沒負擔部分醫藥費，經向台南市勞工局申訴，勞工局介入查處中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲網友被好市多一個商品吸住目光，網友朝聖讚「唯一的缺點就是我買不起」。（示意圖／記者林悅攝）

網搜小組／趙蔡州報導

美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣，是不少民眾空閒時購物挖寶的去處。一名女網友在臉書表示，她日前逛好市多時，瞬間被一顆要價346萬9,999元3克拉鑽石戒指吸住目光，忍不住拍照與大家討論，貼文一出吸引超過1.3萬人按讚討論，有人幽默說「這顆什麼都好，唯一的缺點就是我買不起」。

一名女網又在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她日前在好市多賣場購物時，在飾品區被一件商品瞬間吸引住目光，這個商品是一顆要價346萬9,999元3克拉鑽石戒指，讓原PO忍不住說「鑽石恆久長，一顆就破產」。

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規格部分可以看見，這顆3克拉鑽石戒指，鑽石本體形狀為圓形，金屬部分為鉑金、六爪戒台、戒圍US7、淨度VVSI（含極小內含物）、附上GIA證書。

▲▼好市多鑽戒要價347萬！內行讚「算便宜了」　網笑：買不起才是缺點。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO逛好市多，被一顆要價346萬元的鑽石戒指吸引住目光。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

其他網友看了照片後紛紛留言，「這顆真的極品，顏色棒，淨度好，克拉數又大，唯一的缺點就是我買不起」、「貧窮限制了我的想像」、「300多萬應該拿去買黃金比較實際」、「期待下一次好市多有賣房子」、「黃金比鑽石保值多了」、「台灣好野人很多，不會沒人買」。

也有許多網友說，「這顆條件很好耶，不貴」、「是3克拉的戒指，成色又是D，再加上淨度是VVSI ，這顆很稀少」、「以這克拉數、顏色及淨度來說，這顆的價格還滿划算，切割的等級一般都會是完美」、「這顆鑽石等級很高耶，又有證書」、「淨度顏色接近全美，又有GIA證書，如果切割好，這就是它的價值」。

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