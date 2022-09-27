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好市多上架「北歐風」新玩具！家長秒腿軟　網笑：想換電視可以買

▲一名網友分享好市多新玩具，卻讓不少家長超驚嚇。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一名網友分享好市多新玩具，卻讓不少家長超驚嚇。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

好市多（Costco）賣的商品老少皆宜，其中不少小朋友很有興趣的玩具，常常讓爸媽逛得戰戰兢兢，就怕孩子吵著要買。有網友近日分享好市多一款名叫「擲斧遊戲組」的新玩具，遊戲方式是要用玩具斧頭丟中標靶，但該設計也讓不少網友擔心，小孩會把家中電器、傢俱當成標靶，紛紛笑稱「家裡想換電視的可以買喔」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享商品資訊，只見這款擲斧遊戲組定價1829元，內涵雙色斧頭各4把、24吋大標靶，還附有8支遊戲斧頭；警告及注意事項中則提醒，該玩具不適合8歲以下兒童使用、請勿將斧頭玩具扔向標靶外其他地方、請勿改裝斧頭玩具以及不得對人體發射等。

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▲一名網友分享好市多新玩具，卻讓不少家長超驚嚇。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，馬上吸引許多網友討論，紛紛留言「可惡！好想買」、「使我想起維京人」、「媽媽壓力大可以買這個」、「我怎麼覺得有點想要」、「我壓力大到需要這個」、「這個讚～感覺很舒壓」、「怎麼不早推出來呀，去年疫情停課很需要，媽媽才不會老的這麼快」、「完了，中二魂上身，戰神玩起來」。

其中，不少網友也笑稱，「用來增加電視銷售量的玩具」、「我要叫我老公站在靶前面，或是把他照片貼在上面」、「商品名稱：電視破壞者」、「這可以把老公大頭照貼紅心」、「電視報廢用的玩具組」、「千萬不能讓我老婆看到，我怕她拿東西丟我會越來越準」、「白天小孩玩投擲，晚上又可以叫老公跪上去，好物」、「坐等電視機傷亡報告」。

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