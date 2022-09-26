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好市多「60件組遊戲桌」不到千元　下殺3折搶爆！網哭：全台賣光了

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲叢林軌道遊戲桌在打折。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣，不時還會特價，吸引許多消費者前去購買。近日一名媽媽購物時，就發現先前原本買不下手的遊戲桌，現在竟然下殺將近3折，不到1000元就可以帶回家，當下毫不猶豫就買了，也將這個資訊分享給大家。不過許多網友都沒有搶到，崩潰說「全台都賣光了」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，之前逛好市多的時候，就有注意到那組叢林軌道遊戲桌，覺得質感還不錯，不過當時看價錢要3169元，有點買不下去，只好打退堂鼓。結果近日去折抵購物金時，發現遊戲桌竟然在特價，只需要987元，相當於打了3.1折，她當下完全沒有猶豫就將其帶回家了。

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲叢林軌道遊戲桌特價987元。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO也說，叢林軌道遊戲桌不只有木桌，還包含木製軌道和動物列車60件組，算起來價格相當優惠，CP值非常高，直呼「辦卡後買過最超值的商品」。只是帶回家後，她組了將近1小時才完成，還被小孩虧說「如果是爸爸來組一定很快就組好了」，讓她覺得又好氣又好笑。

不少人看到後紛紛心動，表示「看起來很讚欸」、「怎麼辦，看完有心動」、「便宜到不相信自己的眼睛」、「這987很可以」、「這觀望超久，終於出清價了，買」、「看起來好好玩」、「超便宜，剛立馬給老公看，他也覺得好想買」、「這價錢的數字，感覺廠商不是心甘情願的特價」、「超划算欸，桌子平常也可以使用」、「哇～這真的很有趣」。

▲▼。（圖／翻攝自好市多官網）

▲叢林軌道遊戲桌原價要3169元。（圖／翻攝自好市多官網）

但也有人說，「剛剛打去說台南店缺貨」、「剛剛打去問新竹店、北投店都沒了，店面看起來也不會進貨了」、「中壢和南崁都無庫存了，打電話確認過」、「目前在內湖，確認已經售完了」、「商品價格尾數7出清庫存，直接搶購了啦！看到發文時絕對都是望文興嘆」，還有人透露，「我直接幫大家更新，全台好市多都賣完囉」。

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