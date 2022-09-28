　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄動員令役男報到　美退休中將批俄軍訓練鬆散：送給人屠殺

▲▼俄羅斯役男受徵召入伍，紛紛報到。（圖／路透）

▲俄羅斯役男受徵召入伍，紛紛報到。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日頒布局部動員令，許多新兵已受徵召陸續入伍，不過是否真能增加戰力，美國前陸軍中將赫特林（Mark Hertling）指出，簡直是將他們「送人屠殺」，因為俄軍新兵訓練糟糕且不紮實，菜鳥們上戰場將會不知所措。

30萬人的局部動員令一出，造成俄羅斯役男恐慌，紛紛搶購機票和排隊走陸路出境，希望能在被徵召前盡快逃出國。不過最新露出的照片顯示，各地仍有許多受徵召的役男已經或正在完成報到，在投入訓練上戰場前，與家人道別。

▲▼俄羅斯役男受徵召入伍，紛紛報到。（圖／路透）

▲▼後備軍人和義務役新兵與家人道別。（圖／路透）

▲▼俄羅斯役男受徵召入伍，紛紛報到。（圖／路透）

俄軍在日前烏克蘭的反攻上節節敗退，眼看烏軍士氣高昂且來勢洶洶，加上消息盛傳俄軍志願役士氣大多低落，人力不足使普丁打破先前「不徵召義務役士兵前往前線」的承諾；然而美國駐歐洲陸軍前指揮官赫特林在《華盛頓郵報》分享觀點，認為動員令是瘋狂舉動，不只是因為戰爭泥沼將愈陷愈深，把訓練素質差勁的俄軍義務役和未受訓練的公民送到烏克蘭前線，簡直就是送去給人當炮灰，「他們不會準備好面對將要遇到的情況。」

▲▼俄羅斯役男受徵召入伍，紛紛報到。（圖／路透）

▲▼役男報到入伍，接受俄羅斯東正教儀式祈福。（圖／路透）

▲▼俄羅斯役男受徵召入伍，紛紛報到。（圖／路透）

赫特林表示，普丁發動的這場戰爭欠缺周全思考，而且是非法入侵，現在還可能持續把不情願的俄羅斯役男丟進戰場，「這不是戰爭，只是更多的謀殺，只是這次對象是俄羅斯自己的國民。」

赫特林稱之所以會有此番見解，是因為當他在歐洲駐軍當指揮官時，曾多次造訪俄羅斯，並有機會觀察俄羅斯陸軍如何訓練新兵。他說訓練士官欠缺專業，還會不斷騷擾和欺負新兵，實際打靶也只進行幾輪，急救訓練很簡陋，士兵缺乏主動進取的態度，紀律還非常鬆散。

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」
「超強運4星座」進入秋天旺到爆！　貴人牽線、愛情事業兩得意
廣達驚爆「棄單付2.5億」違約金　急發重訊3點聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美運輸部長發聲　支持台有意義參與ICAO

標普跟入熊市！美股下挫百點　憂經濟可能衰退

俄動員令役男報到　美退休中將批俄軍訓練鬆散：送給人屠殺

俄稱烏克蘭4區入俄公投「絕大多數贊成」　美：西方絕不承認

世界第八高峰雪崩！登山女王攻頂「掉600米冰縫」失蹤　男友倖逃

北溪1、2號輸氣管「天然氣大規模外洩」 俄不排除人為破壞可能

中國針對美國期中選舉「發動宣傳戰」　遭Meta下架

沙漠挖到「地下莊園」　以色列出土1200年豪宅！驚見3m深極樂水池

英王室官網「成員名單」更新　哈利、梅根順位幾乎墊底

英國王室推特公布「女王年輕時代肖像」　宣布哀悼期結束

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

小黃司機分心大聊棒球賽　連續撞飛2騎士再撞貨車

美運輸部長發聲　支持台有意義參與ICAO

標普跟入熊市！美股下挫百點　憂經濟可能衰退

俄動員令役男報到　美退休中將批俄軍訓練鬆散：送給人屠殺

俄稱烏克蘭4區入俄公投「絕大多數贊成」　美：西方絕不承認

世界第八高峰雪崩！登山女王攻頂「掉600米冰縫」失蹤　男友倖逃

北溪1、2號輸氣管「天然氣大規模外洩」 俄不排除人為破壞可能

中國針對美國期中選舉「發動宣傳戰」　遭Meta下架

沙漠挖到「地下莊園」　以色列出土1200年豪宅！驚見3m深極樂水池

英王室官網「成員名單」更新　哈利、梅根順位幾乎墊底

英國王室推特公布「女王年輕時代肖像」　宣布哀悼期結束

美運輸部長發聲　支持台有意義參與ICAO

大谷、法官MVP之爭白熱化！　盤點歷史5大「神仙打架」對決

標普跟入熊市！美股下挫百點　憂經濟可能衰退

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始「還債了」

5位「自創服飾品牌」斜槓女藝人　隋棠、昆凌時尚品味爆棚

廖老大再開播批勞工局是勞工打手！要局長前往「別只會壓榨老闆」

長榮家變「弟弟派瓦解」原因曝！他倒向哥哥派　張國煒鄭深池出局

伊古達拉在球場簽約：是否少了幾個0　決定回勇士像搭雲霄飛車

俄動員令役男報到　美退休中將批俄軍訓練鬆散：送給人屠殺

選舉吸目光拚特色　陳宥丞競總改咖啡館邀選民嚐鮮

慶祝60歲爬摩天大樓！　法國蜘蛛人：我還年輕

國際熱門新聞

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

英王室官網成員名單更新　哈利、梅根順位幾乎墊底

捐精男已造65子　承認與10%女客戶「連結」

以色列出土1200年前豪宅！

攻頂世界第8高峰後出意外 知名美滑雪登山家失蹤

哈利回憶錄太爆炸！女王駕崩他怕了

北溪1、2號輸氣管漏氣　俄不排除人為破壞可能

人類史上首次「撞擊行星改道」測試　NASA影片曝

中國針對美國期中選舉「發動宣傳戰」　遭Meta下架

英國王室公布「女王年輕時代肖像」　宣布哀悼期結束

研究曝：確診1年後血栓風險仍較高

烏克蘭4區入俄公投　俄稱絕大多數贊成、美不承認

俄16km逃亡車潮　等2天才能出境

地鐵站離奇失蹤　25歲男疑找到遺體「剩下半身」

更多熱門

相關新聞

烏克蘭4區入俄公投　俄稱絕大多數贊成、美不承認

烏克蘭4區入俄公投　俄稱絕大多數贊成、美不承認

俄羅斯掌控的4個烏克蘭地區入俄公投今天結束，莫斯科選舉官員聲稱絕大多數選民支持，俄國扶植的地區政府也宣稱選舉勝利。美國國務卿布林肯矢言，西方決不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。

俄10月4日將併吞烏東4區領土　俄上議院議長證實

俄10月4日將併吞烏東4區領土　俄上議院議長證實

北溪1、2號輸氣管漏氣　俄不排除人為破壞可能

北溪1、2號輸氣管漏氣　俄不排除人為破壞可能

TOYOTA正式關閉俄羅斯產線！

TOYOTA正式關閉俄羅斯產線！

安理會召開烏東入俄公投會議　中國外交部回應了

安理會召開烏東入俄公投會議　中國外交部回應了

關鍵字：

俄羅斯動員令新兵軍事訓練

讀者迴響

熱門新聞

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

「7個甜炸舉動」中一半↑是真愛！他會摟你睡嗎

傳棄單賠2.5億　廣達3點聲明揭真相

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫GG了

浴室矽利康發霉！網曝神招

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

金城武消失螢光幕原因曝光！

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

尪硬要她穿S號內衣　鍾欣怡C奶塞不下「肉肉炸出」

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面