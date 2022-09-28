俄動員令役男報到　美退休中將批俄軍訓練鬆散：送給人屠殺

▲俄羅斯役男受徵召入伍，紛紛報到。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日頒布局部動員令，許多新兵已受徵召陸續入伍，不過是否真能增加戰力，美國前陸軍中將赫特林（Mark Hertling）指出，簡直是將他們「送人屠殺」，因為俄軍新兵訓練糟糕且不紮實，菜鳥們上戰場將會不知所措。

30萬人的局部動員令一出，造成俄羅斯役男恐慌，紛紛搶購機票和排隊走陸路出境，希望能在被徵召前盡快逃出國。不過最新露出的照片顯示，各地仍有許多受徵召的役男已經或正在完成報到，在投入訓練上戰場前，與家人道別。

▲▼後備軍人和義務役新兵與家人道別。（圖／路透）

俄軍在日前烏克蘭的反攻上節節敗退，眼看烏軍士氣高昂且來勢洶洶，加上消息盛傳俄軍志願役士氣大多低落，人力不足使普丁打破先前「不徵召義務役士兵前往前線」的承諾；然而美國駐歐洲陸軍前指揮官赫特林在《華盛頓郵報》分享觀點，認為動員令是瘋狂舉動，不只是因為戰爭泥沼將愈陷愈深，把訓練素質差勁的俄軍義務役和未受訓練的公民送到烏克蘭前線，簡直就是送去給人當炮灰，「他們不會準備好面對將要遇到的情況。」

▲▼役男報到入伍，接受俄羅斯東正教儀式祈福。（圖／路透）

赫特林表示，普丁發動的這場戰爭欠缺周全思考，而且是非法入侵，現在還可能持續把不情願的俄羅斯役男丟進戰場，「這不是戰爭，只是更多的謀殺，只是這次對象是俄羅斯自己的國民。」

赫特林稱之所以會有此番見解，是因為當他在歐洲駐軍當指揮官時，曾多次造訪俄羅斯，並有機會觀察俄羅斯陸軍如何訓練新兵。他說訓練士官欠缺專業，還會不斷騷擾和欺負新兵，實際打靶也只進行幾輪，急救訓練很簡陋，士兵缺乏主動進取的態度，紀律還非常鬆散。