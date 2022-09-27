全國學生舞蹈賽特優團隊展演登場　2千觀眾沉醉舞蹈饗宴

▲獲得全區B組古典舞最佳編舞的宜蘭復興國中，演出模擬鳳凰姿態的「鳳靈焰羽飛」。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

為推廣「全國學生舞蹈比賽」展演成果，全國學生舞蹈比賽特優團隊，今（27日）晚在國父紀念館登場，共有13組團體與個人特優團隊進行現代舞、古典舞、民俗舞及兒童舞蹈表演，學生們展現曼妙舞姿與最佳舞技舞作，包括模擬鳳凰姿態與模樣的「鳳靈焰羽飛」，展現明朝錦衣衛緝捕模樣的「衛戍令」，也讓約2000位觀眾沉醉在這場精彩的舞蹈饗宴中。

由教育部主辦的「110學年全國學生舞蹈比賽」，共有73類組、733 隊報名參賽，參加人數達8226人，決賽已在今年3月24日完成，但考量因疫情停辦兩年團體賽，教育部與競賽主辦單位台灣師範大學，共同規劃了首屆特優團隊展演活動，邀請來自11縣市、22校的特優團隊及個人，分別在高雄衛武營與國父紀念館演出，高雄場次已在9月18日舉行，今晚則在國父紀念館舉行第二場次。

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▲▼110學年全國學生舞蹈比賽特優團隊展演今晚登場，圖為彰化縣鹿東國民小學的兒童舞蹈「彩色世界真有趣」。（圖／記者湯興漢攝）

教育部指出，這次參與演出團隊涵蓋國小到大學，演出師生達500餘人，受邀演出團隊須是獲得「110 學年全國學生舞蹈比賽」決賽特優以上，在考量節目內容多元性等因素後，選出演出舞蹈類型包含古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈，其中有一般學校舞蹈社團、舞蹈藝術才能班學生，以及長期薪傳原住民族文化的學生舞團，呈現各區不同類型的最佳編舞及最佳舞技舞作，除了讓學生有發揮舞台，更讓舞蹈藝術教育的老師們、家長及一般有興趣大眾，可以共同觀賞這場舞蹈饗宴。

今晚共有13組團體與個人登台表演，首先登場的是彰化縣鹿東國民小學的兒童舞蹈「彩色世界真有趣」，學童穿著各種顏色衣服，想像如何編畫出一幅幅彩色世界，還有以「衛戍令」獲得今年個人組古典舞最佳編舞的北市北安國中彭恆棛，舞姿展現出明朝時期錦衣衛巡查緝捕的模樣。

▲獲得今年個人組古典舞最佳編舞的北市北安國中彭恆棛，表演「衛戍令」。（圖／記者湯興漢攝）

而今年以「鳳靈焰羽飛」獲得全區B組古典舞最佳編舞的宜蘭復興國中，則是身穿金黃色衣服並頭頂羽毛，模擬鳳凰的動作與姿態，指導老師卓子文說，參與比賽者都不是舞蹈班學生，隊員只能利用社團與課餘時間練習，憑藉著熱情苦練多年後，今年終於擊敗其他60餘支隊伍，首度奪下最佳編舞，這是非舞蹈組的最高榮譽，要感謝編舞老師、也曾是雲門首席舞者的蔡銘元，學生在大師指導下，努力練習終於獲得回報。

▲▼宜蘭復興國中表演「鳳靈焰羽飛」。（圖／記者湯興漢攝）

「鳳靈焰羽飛」成員之一的王晨懿說，因為疫情關係，整段舞蹈一開始都是老師在電腦前教導大家練習，等到回到學校之後，才發現大家很多手腳的小動作都不一樣，要調整大家已經熟悉的舞蹈動作，讓大家動作一致，反而是最困難的；今天因為地滑而不小心摔倒的游子晴，和王晨懿兩人從小就認識，並一起練習舞蹈，她也坦言，整個舞蹈最困難是小動作調整，但大家都努力克服達到動作一致，很高興最後還獲得最佳編舞獎項，努力辛苦有代價。



