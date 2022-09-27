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雲林縣樟湖、華南及下崙3國中小學　榮獲教育部教學卓越金質獎

▲雲林縣樟湖生態國中小學、華南國小及下崙國小榮獲教育部教學卓越金質獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣下崙國小榮獲教育部教學卓越金質獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部「教學卓越獎」今年來自全國共107隊教學團隊在7月份齊聚參與複選階段發表，發表期間校長與教學團隊們展現各校的教學創新及成果，爭取入圍的門票，經過專業評審後，評選出40所入圍的學校團隊。雲林樟湖生態國中小學、國小組華南實驗國小及下崙國小均成功奪下金質獎，表現亮眼。

▲雲林縣樟湖生態國中小學、華南國小及下崙國小榮獲教育部教學卓越金質獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣華南國小榮獲教育部教學卓越金質獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「教學卓越獎」是教育界的年度盛事，可以比擬為「教育界的奧斯卡金像獎」，獲得獎項是教育工作者無上的榮耀與鼓勵。雲林縣2022年經由縣初選後，薦報參加教育部複選入圍金、銀質獎名單突破以往紀錄，分別為國中組樟湖生態國中小學、國小組華南實驗國小以及下崙國小，共有3所學校入圍並奪下金質獎，其中國中組為六都以外唯一有學校入選的省轄縣。

雲林縣副縣長謝淑亞除肯定雲林縣所有入圍團隊的優異表現外，也感謝複選期間評審不辭辛勞協助評審工作，並感謝教育部秉持著公平、公正的態度，評選出111年度卓越的教學團隊，為教育工作立下典範與標竿。謝淑亞並鼓勵與肯定教育人員在教育工作上的付出與努力，展現了教育的典範，也持續引領台灣往前成長進步。

▲雲林縣樟湖生態國中小學、華南國小及下崙國小榮獲教育部教學卓越金質獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣樟湖生態國中小學榮獲教育部教學卓越金質獎，雲林縣副縣長謝淑亞與雲林縣政府教育處長邱孝文到場，恭喜獲獎的教育人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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