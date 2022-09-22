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央行又升息半碼　教部：就學貸款在學生不受影響

▲▼ 教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部表示，辦理就學貸款在學學生，不受今天升息影響。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

美國聯準會宣布升息3碼，台灣央行也在今（22日）宣布升息半碼，而辦理就學貸款學生，擔心負擔應加，教育部指出，目前93%的就學貸款學生，在學期間利息原本就由教育部全額補貼，學生不用擔心受升息影響，其餘7%的就學貸款學生，原需自行負擔半額或全額利息，仍將由教育部協助補貼因為升息所增加的利息，故所有辦理就學貸款的在學學生，都不會因為這次升息而增加利息負擔。

因應美國升息3碼，台灣央行也在今天宣布升息半碼，也是繼今年6月升息半碼後，今年第三度升息，面對就學貸款學生負擔是否增加，教育在今晚表示，93%的就學貸款學生，在學期間的利息原就由教育部全額補貼，其餘7%就學貸款學生，仍將由教育部協助補貼因為升息所增加利息，故所有辦理就學貸款的在學學生，都不會因為這次升息而增加利息負擔。

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至於已經在還款的就學貸款畢業生，教育部指出，若因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達4萬元條件，原本就可申請最長8年的緩繳本息，緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，同樣不因這次升息而增加利息負擔。

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