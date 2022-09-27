柯文哲送水梨慰問！林穎孟嗆「被當後宮」　舉「欺善怕惡」掛軸遭無視

▲台北市長柯文哲至議會各委員會致贈水果。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲、無黨籍台北市議員林穎孟日前因「不投降承諾書」槓上，台北市議會27日審查明年度預算，柯文哲依循慣例赴議會送水梨慰問議員、官員，林穎孟則有備而來，痛批柯文哲來當皇帝、要求議會當後宮，還送給柯文哲一幅「欺善怕惡、下跪投降」掛軸，但只見柯文哲「不讀不回」，直接離去。

柯文哲27日下午至議會各委員會致贈水果，依序從2樓的民政、財建、教育委員會，再到3樓工務、警衛、交通委員會。只見柯文哲與議長陳錦祥到民政委員會時，在場只有民眾黨議員林國成在場，由於是「自己人」，三方氣氛融洽地接下水果。

至於財建委員會，柯文哲到場後，無黨籍台北市議員林亮君坐在位子上點頭致意，無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑更是站起來打招呼，由召集人陳建銘收下水梨。

而柯文哲隨後到教育委員會，氣氛更是相當歡樂，國民黨台北市議員徐巧芯直喊柯文哲要被媒體人周玉蔻告了，柯文哲笑到「綜藝摔」，而召集人陳重文更笑問，為什麼是送水梨，是不是因為要卸任送比較好？柯文哲則說，是因為季節的關係。

但到了3樓工務委員會時，在場的林穎孟一見到柯文哲，立刻向召集人說自己要發言，並透過麥克風批評，「今天柯文哲像是皇帝一樣在這邊出席我們台北市議會，說是要來看議員，把我們議員當成他的後宮，要陪他上演送橘子給議員戲碼，要我們變成他的工具陪他演出。」

此時，工務委員會召集人洪健益向柯文哲詢問，今日是來見官員還是議員？柯文哲直言「議員啦！議員！」而林穎孟則接續再說，「大家都沒忘記過去他是如何藐視我們議會，規避議會監督，羞辱許多議員，甚至11年前說過九二共識是下跪投降，結果至今連完善地方民防系統，要不投降中國都無法向市民承諾，自己刪除民防預算、國防教育等預算都不敢承認，只敢在台上去羞辱、講髒話、諂媚中國，請問為什麼這樣要陪他演戲？」

林穎孟提及，如果柯文哲今天要演戲，那她也要送一份禮物給柯文哲，「今天他（柯文哲）做皇帝，把我們議會當成個人後宮表演，我們禮尚往來要送禮物，就是用這樣傲慢態度背對我們，台北市議會是台灣自由民主殿堂，（柯文哲）做這樣處置，在此祝福柯文哲，祝福他前進獨裁中國道路上一路好走，步步高升。」

只見林穎孟拿出一幅掛軸，上面寫有「中國愛將柯三跪，欺善怕惡、下跪投降」等字眼，但柯文哲完全「不讀不回」直接走掉，完全沒有看林穎孟一眼，也未領取林穎孟的掛軸，最後由林穎孟自行默默收回。