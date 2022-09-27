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社會 社會焦點 保障人權

4移工買醉後騎電動車雙載　警攔查酒駕一原因竟「抓2送2」

▲警方攔查酒駕電動車移工騎士。（圖／桃園警分局提供）

▲警方攔查酒駕電動車移工騎士。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局大樹派出所員警劉昊及蔡家奇27日凌晨巡邏時，在桃園區桃鶯路發現4名印尼籍移工分乘兩輛電動車，行進間搖晃不穩，立即將其攔下盤查，2名騎士經酒測均超標，未料2名乘客誤認騎車被逮是因逃逸失聯，於是趁員警不注意，再騎上電動車離開，警方發現後再攔下予以酒測，結果超標甚多，4人均依法移送偵辦。

▲▼未料同樣喝酒的後座乘客想把電動車騎回宿舍，又再次酒駕為警方攔下依法偵辦。（圖／桃園警分局提供）

▲▼未料同樣喝酒的後座乘客想把電動車騎回宿舍，又再次酒駕為警方攔下依法偵辦。（圖／桃園警分局提供）

▲▼未料同樣喝酒的後座乘客想把電動車騎回宿舍，又再次酒駕為警方攔下依法偵辦。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，騎乘電動車的阿努(24歲)及阿力(24歲)滿身酒氣，經實施酒測均超標(阿努測試值為0.45MG/L、阿力測試值為0.47MG/L)員警立即依法逮捕，另兩名後載的移工阿尼(24歲)及阿萬(28歲)與兩人用印尼語交談後，準備將電動車牽走，員警將他們攔下告誡，酒後不能騎乘電動車，並以測試棒請他們呼氣，證實兩人亦有酒精反應，但2人竟趁著員警不注意，默默的騎上電動車離開，員警馬上將他們攔下，經實施酒測阿尼測試值為0.45MG/L、阿萬測試值竟高達1.26MG/L)，員警立即將兩人逮捕。

經瞭解他們以為阿努跟阿力是失聯移工被警察逮捕，想幫他們把電動車騎回公司保管，雖然知道不能酒駕，但因為自己「沒有酒醉」，所以應該不算酒駕，讓員警當場傻眼，全案依法移請偵辦。

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