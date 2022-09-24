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雲林濱海小鎮自行車慢遊開幕　立委劉建國允諾規劃建置補給站

▲立委劉建國特別出席開幕典禮，親自騎上單車帶領近400位熱血車友一同出發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委劉建國特別出席開幕典禮，親自騎上單車帶領近400位熱血車友一同出發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「極點慢旅.極西集希-雲林濱海小鎮自行車慢遊」，今（24）日在雲林縣口湖舉行開幕典禮，系列活動嚴選雲林、嘉義、台南三條路線，首發從口湖到四湖，全程34公里，尋訪當地打卡景點，近400位熱血車友一同出發，場面非常壯觀。

民進黨籍雲林縣長候選人劉建國立委今日特地出席開幕典禮，立委劉建國表示，非常感謝交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦這次「雲林濱海必Bike小鎮活動」，並選擇雲林作為活動首發場，讓大家都能看見雲林有這麼好的單車路線及風景。

立委劉建國指出，今天是觀光局系列活動的首發場，隨著台灣進入後疫情時代，10月13也即將邊境解封，我們必須做好準備，迎接觀光人潮，為地方產業帶入活水。劉建國強調，觀光是最能與在地文化、農業及產業連結的，因此期盼全國單車愛好者，都能一起來體驗雲林濱海獨特觀光魅力。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處陳煜川處長也向劉建國立委請託，希望能協調相關單位，針對口湖到四湖，這34公里的路程上，設置單車補給站，提供單車騎士休息及物資補充，同時口湖及四湖當地的休息、住宿問題也應加強規劃與輔導，增加旅客留駐的時間，不要讓旅客一早來下午就離開，這樣不利於觀光發展。

對此劉建國也回應，未來將與雲嘉南濱海國家風景區管理處來共同努力配合，不論是單車補給站的建置或在的休息住宿問題的處理，都會全力協調相關單位來協助，讓遠道而來的單車騎士以及旅客們，都可以儘情的在雲林美麗海濱漫遊。

▲立委劉建國特別出席開幕典禮，親自騎上單車帶領近400位熱血車友一同出發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委劉建國指出，觀光是最能與在地文化、農業及產業連結的，因此期盼全國單車愛好者，都能一起來體驗雲林濱海獨特觀光魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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