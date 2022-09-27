疫情聲中A流也蠢動　南投公費疫苗第一階段10／1開打

▲南投公費流感疫苗第一階段10／1開打。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數961例，截至9月26日累計確診人數10萬1988例，居家隔離人數2017例，今日解除隔離人數598例，居家照護人數4461例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；今日新增死亡1人，為71歲男性，有高血壓等慢性疾病史，未曾接種疫苗，累計死亡人數計319人。

新冠本土疫情升溫，A型流感也已蠢蠢欲動，縣府衛生局長陳南松依據衛福部疾管署統計資料表示，過去7周類流感門、急診就診人次從2萬1000人次增加到近3萬人次，增幅達3成6，每年10月至隔年3月的秋、冬時節為流感好發高峰期，提醒民眾要多加注意。

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數961例。（圖／南投縣政府提供）

陳南松指出，根據統計，在新冠疫情發生前，台灣每年約有2300多例流感併發重症，前年（疫情後第一年）僅剩400多例，去年甚至只有1例，顯示近2年民眾努力遵守戴口罩、社交距離等防疫措施，的確讓流感病毒難以傳播，但相對的民眾對於流感病毒的抗體也都下降，因此接種流感疫苗更顯重要；而流感疫苗可與COVID-19疫苗同時分開不同部位接種，或間隔任何時間接種。

▲流感疫情漸升溫，南投縣將於10月1日啟動接種疫苗作業、協助民眾預防重症。（圖／南投縣政府提供）

陳南松指出，今年縣府採購13萬7000劑四價流感疫苗，採購量達全縣人口涵蓋率28.5%（全國人口涵蓋率26.1%），仍採分段接種：第一階段自10月1日起，凡65歲以上長者、6個月以上至高中職學生、高風險慢性病、重大/罕見疾病患者、孕婦、醫事等相關防疫人員即可開放接種，第二階段則為11月1日起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種：一般人接種後保護力達80%，對健康成年人更達90%，對老人則降低60%嚴重性併發症及減少80%死亡率。

衛生局呼籲，10月1日（六）上午於13鄉鎮衛生所及合約院所特加開流感接種門診，凡符合公費接種對象，請先電洽合約醫療院所，確認疫苗庫存量及接種時間後，再儘速攜帶健保卡並佩戴口罩前往接種；各鄉鎮合約院所名單請逕至南投縣衛生局網站查詢（https://reurl.cc/3YQO0l），也可撥打衛生局諮詢專線2220904或洽詢各鄉鎮市衛生所。