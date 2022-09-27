口罩11月有望解禁？羅一鈞：疫情仍在高原期「未來幾週還不會調整」

▲邊境解封，但口罩相關規範仍持續，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

邊境解封倒數，何時輪到口罩禁令解除？指揮官王必勝接受媒體專訪表示，若疫情穩定維持低度流行，最快11月就會先檢討戴口罩的方式。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（27）日說明，考量BA.5疫情高峰，目前相關醫療收治處於高點，未來幾週暫時不會針對口罩做大規模調整，是否11月施行目前也無法確定。

王必勝日前於廣播節目專訪時透露，口罩禁令會在0+7上路後進行鬆綁，邏輯會跟現在不同，目前是「都要戴，某些例外情況可以不用」，但未來會變成「基本上不用戴，某些例外情況才要戴」。

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王必勝後續公開受訪被問及時程，則持續強調晚一些，另也提到，放寬口罩最主要條件還是疫情要趨緩，因為預估這波疫情後，會進入社區低度流行狀態，且可能會持續到年底。至於衛福部長薛瑞元受訪則表示，建議冬天之前持續維持。

不過，王必勝接受週刊專訪時則透露，若疫情穩定維持低度流行，最快11月就會先檢討戴口罩的方式。對此，羅一鈞說明，對於未來民眾相關的防疫措施鬆綁，指揮中心一直有在做滾動式檢討，針對口罩開放也會針對戶外室內及國際上其他國家方式參採。

羅一鈞指出，目前BA.5疫情高峰，考量醫療照護量能，避免過多確診個案社區防疫額外負擔，暫時不會在未來幾週做大規模調整，後續會在看疫情的走向，以及開放的0+7之後國內防疫變化，再做適時檢討，是不是一定會在11月施行？目前沒辦法這樣確定。

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