獨／外國客「快篩陽性」通報機制出爐！1人確診其他人可照玩

▲指揮中心鬆綁邊境管制，解除旅行業禁團令。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心預計將於10月13日起鬆綁邊境管制，開放國際旅客來台旅遊，同步解除「旅行業者不得組團出入境」的禁令。交通部觀光局表示，來台國際團客若快篩陽性，須遵照國人確診的檢疫機制，由業者協助通報，至於同團其他旅客，若快篩陰性行程則不受影響。

觀光局國際組長黃勢芳表示，之前已與指揮中心討論過「國際團客快篩陽性」通報模式，外國旅客快篩陽性視同確診，由業者協助通報地方政府衛生單位，衛生單位將致電詢問症狀、檢疫地點等，若出現急症則會派救護車協助。

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▲外國團客若確診，將由導遊、領隊等協助通報與後續檢疫措施。（圖／記者李毓康攝）

黃勢芳表示，外國旅客確診後檢疫模式比照國人，以目前7+7為例，就需住在防疫旅館7天，另也可直接線上看診，由醫師判斷後再協助通報。未來若確診後的檢疫模式有所修正，觀光客也比照辦理。

黃勢芳表示，指揮中心有在找具有外語能力的醫師，不過開放邊境後，觀光客將來自世界各地，不只有英文需求，還會有日語、韓語、越南語等需求，因此觀光局也會尋找具備外語能力的導遊、領隊協助，並要求業者須負責處理外國團客確診後的通報手續。

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