確診者隔離擬放寬採7+0　莊人祥：待專家討論「時程未定」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

國內正在逐步回歸正常生活，除邊境解封改0+7檢疫時程已定，至於確診者居家照護、接觸者居家隔離措施何時檢討？指揮官王必勝接受媒體專訪提出，研擬居家隔離跟居家檢疫規範單軌化，都拉齊變成0+7，至於國人確診「7+7」可能會進一步變成7+0。指揮中心發言人莊人祥表示，會送專家會議專家討論，這部分還需要些時間，實施時間並沒有限定什麼時候。

指揮中心已經宣布，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，觀察1週後，第一階段為自今(2022)年9月29日零時起(航班表定抵臺時間)調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」；第二階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計在10月13日實施。

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至於目前國人確診，確診者本身需要進行7+7居家照護與自主健康管理，確診者密切接觸者則是依照疫苗接種狀況，可以選擇3+4居家隔離與自主防疫，或者0+7檢疫措施。

王必勝接受媒體專訪談到，居家隔離跟居家檢疫規範單軌化，都拉齊變成0+7，至於國人確診「7+7」，會先針對後7天的自主健康管理部分進行討論，可能會改成自主健康監測，或再進一步變成7+0，即7天隔離完就能恢復正常。

莊人祥表示，確診者同住家人未來是不是全都改為0+7，這部分一直都有在討論中，也跟我們檢疫的0+7方案是脫鉤處理。至於確診者居家照護 7+7，這部分會送專家會議專家討論，還需要些時間。

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