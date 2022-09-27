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台東原住民黑膠音樂展演系列活動　第二波登場

▲台東縣原住民黑膠音樂展演系列活動本周將上演第2波。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣原住民黑膠音樂展演系列活動本周將上演第2波。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年首度舉辦原住民黑膠音樂展演系列活動，上週24、25日連續2場演唱會、工作坊及一場座談會，老歌手們將過往的人生經驗，透過面對面的工作坊形式，清楚說明當年環境的困苦及精彩人生歷練。

台東縣政府表示，這週系列活動將從30日當天下午2點起，有現代老靈魂桑布伊和阿爆與黑膠音樂連結的故事分享，10月1、2日則是盧靜子與陳明仁黑膠回憶工作坊。座談會部份，1日上午9點將邀請國內研究原住民黑膠音樂的學者黃國超與陳俊斌，分享研究心得，2日同時還有結合黑膠製作人、收藏家、當年黑膠唱片行業者及樂手等多位黑膠時代的相關工作者，共同分享這段美好歲月。

接續上週最精彩的演唱會部份，30日晚間將由五燈獎得主溫梅桂女士率先登台，和眾人分享昔日五度五關的甜美回憶，緊接著由阿爆首度在正式舞台上銓釋也是黑膠歌手的母親王秋蘭女士昔日作品；10月1日的最後一場，則是由徐玉蓮女士與曾榮獲金曲獎的盧靜子女士分別演出，相信絕對會是整個系列活動的最高潮。

▲台東縣原住民黑膠音樂展演系列活動本周將上演第2波。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「以前買不起口紅啊，我要上台前就把紅包紙放在口袋裡，然後拿出來到嘴唇邊含著一下，紅紅的就上台了。」在講述自己的人生演出經歷時，高齡82歲的吳花枝回憶著說，當年到金門勞軍時，「唱到一半炮彈就打了過來，還要停下來躲到防空洞裡，等到炮彈沒有了再出來唱。」在與談人昊恩的詢問中，老人家高興的手舞足蹈，用驚人的記憶力陳述過往種種故事。

同樣高齡83歲的徐玉蓮則是清楚說明自己當年創作阿美歌謠的故事，「我走到田裡的路上，就小聲的唱，看到鳥飛過去或牛在叫，就唱到歌詞裡，等到沒有人的時候，我就唱很大聲。」她說部落的人都知道她愛唱歌，也才會和表哥黃貴潮一起去錄黑膠唱片，「我那時還沒有談戀愛喔，寫了很美的月亮的歌，大家都以為我有喜歡什麼人。」徐玉蓮不忘提及自己的創作背景，略顯羞澀帶著微笑陳述，將現場所有人帶入美好的回憶中。

除了精彩的工作坊以外，週末假期接連2場的老歌手演唱會更是帶來首波高潮。在知名歌手桑布伊領唱陳明仁及其父親陳實的創作歌曲後，陳明仁賣力呈現「鄉情」、「我該怎麼辦」過往成名曲，並帶領大家一起高唱曾賣出逾70萬張的代表作「可憐的落魄人」，讓在場所有人拍紅了手掌；隔天南月桃及吳花枝的演唱，2人均以卑南族傳統服飾盛裝登台，南月桃一曲「夜歸的醉人」讓台下觀眾忍不住跟著搖擺，吳花枝連唱了3首安可歌曲後，竟突發其想的唱了首台語歌詞「不想伊」，更讓台下近千觀眾笑得合不攏嘴，直呼老歌手的演出實在是太棒了。

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