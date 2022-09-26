「綻放在台灣東岸的鐵花」金曲培訓班　海選15位菁英新學員加入

▲金曲培訓班，海選15位菁英新學員加入。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府主辦「金曲培訓班學員＿綻放台東好聲音」，25日傍晚在台東轉運站後方草皮舉行海選活動，由5位金曲評審從報名的20位民眾中，選出15位免費參加金曲師資打造的「金曲培訓班」，在接受2個月的課程訓練後，完成一張綻放合輯出版品，同時提供5位國高中在地學生免費參與此次課程。



文化處指出，雖然受到疫情影響，這次參與海選活動的20組民眾中，臨時有4組團體被迫改以錄製影像方式參賽，然而其餘組別仍賣力演出。獲選學員中除了有心嚮往流行音樂發展的在地音樂人以外，還有不少高中職學生及在地民眾報名參加，「報名者年齡層從最小的13歲到最大的有61歲，可以充份看見台東民眾對於音樂的喜愛，是沒有年齡限制的。」主辦單位同時開放10月1、2日的詞曲創作課程，提供參與海選的所有人參與流行音樂創作的機會。



縣府文化處說明，這次海選活動邀請出身在地的金曲歌手巴奈.庫穗、昊恩、王宏恩及鐵花村音樂總監鄭捷任等擔任評審，20位報名民眾依序登台演出，包括個人創作歌曲或演唱流行歌曲，現場吸引逾百位民眾到場聆聽。



「金曲培訓班」15位學員，由在地金曲獎得主昊恩組成金曲師資，包括歌手周杰倫專用鼓手陳柏舟、歌手桑布伊專輯的金曲錄音師鄭皓文、金曲音樂製作人黃建為、最擅長自媒體行銷的金曲入圍歌手吳蓓雅等人，分別開設包括詞曲創作、編曲、節奏、旋律、錄混音等專業課程，安排學員前往鐵花村音樂聚落舞台參與演出，所有參與海選的民眾也都能免費聆聽10月1日知名製作人黃建為的詞曲創作課程。



經熱烈海選後，此屆「金曲培訓班」錄取名單如下：入選名單:羅O辰、陳O宏、林O安、林O樺、楊O諺、吳O苓、李O漢、陳O如、斯OO奧、詹O雯、許O華、彭O玲、孫O翔、高O翔、黃O涵等共15位正取，另為了演出經驗不足、卻又想學習流行音樂知識的國、高中學生，主辦單位另將再開放5位名額給國高中職學生，免費參與金曲課程，相關錄取名單將於台東縣政府文化處臉書粉專上公佈。