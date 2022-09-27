採購1萬劑單株抗體Evusheld「已164人使用」　莊人祥：價格沒買貴

▲新單株抗體藥物遭爆花10億元採購，指揮中心最新說明。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心月初曾公告採購1萬劑新單株抗體藥物「Evusheld」首批已到貨，且配送至各醫院針對免疫力較差患者輔助使用，當時指揮中心也公布1728劑份的藥物已提供34人，不過，有媒體指藥物耗資10億元採購，但指揮中心並未公布費用數據。對此，指揮中心今在記者會說明，數字錯誤且並沒有買貴。

Evusheld為預防性單株抗體，為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效之單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權，提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險。

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我國指揮中心也已在月初採購相關藥物並開始用於免疫低下族群，不過有媒體批露藥物所費不貲，指揮中心則以合約為由，不願透露採購價格。指揮中心發言人莊人祥在記者會說明，媒體報導有兩個錯誤之處，第一，購買份量為1萬劑，首批到貨量為1728劑；另外，10億的價格計算也是錯誤數字。

莊人祥解釋，AZ單株抗體主要用來預防，提供使用對象為免疫低下民眾，包括器官移植等民眾即使確診過或施打疫苗，也可能不會有抗體出現在體內，因此亟需相關藥物保護，指揮中心也特別針對這類情況採購進行預防性措施。目前國內已有164人使用。

至於被質疑買貴，莊人祥則強調，會參考國外可能有的價格，但「我們並沒有所謂買貴現象。」金額部分也因保密合約，無法說明。

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