本土+45608！新北破9千例最多　各縣市病例分佈曝

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27日）公佈新增4萬5608例本土案例，其中新北市超過9千例新增個案為最高，另外另有13縣市病例全破千例，包括台北市5125例、台中6154例、桃園4220例、高雄4186例等，位居前五。

▲指揮中心召開記者會說明疫情最新情況。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今公布國內新增45608例本土個案，不但重返4萬大關，且比起上週二同日上升2.5%；今另增256例境外移入，確診個案中新增41例死亡。

指揮中心表示，今日新增之45,608例本土病例，為21,296例男性、24,293例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,019例)，臺中市(6,154例)，臺北市(5,125例)，桃園市(4,220例)，高雄市(4,186例)，臺南市(3,033例)，彰化縣(2,418例)，屏東縣(1,292例)，新竹縣(1,220例)，雲林縣(1,212例)，宜蘭縣(1,109例)，苗栗縣(1,077例)，新竹市(1,028例)，南投縣(961例)，嘉義縣(855例)，基隆市(769例)，花蓮縣(650例)，嘉義市(526例)，臺東縣(411例)，金門縣(178例)，澎湖縣(145例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為14例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月4日至9月23日，死亡日期介於9月14日至9月24日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為128例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(26例)，英國及泰國(各7例)，美國(6例)，新加坡、土耳其及韓國(各5例)，德國(4例)，印尼(3例)，香港、愛爾蘭、馬來西亞及日本(各1例)，另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月27日至9月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,673,340例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,342,991例排除)，其中6,324,578例確診，分別為34,267例境外移入、6,290,257例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,912例COVID-19死亡病例，其中10,896例本土，個案居住縣市分布為新北市2,296例、臺北市1,217例、臺中市1,103例、高雄市1,013例、桃園市835例、臺南市824例、彰化縣632例、屏東縣432例、雲林縣343例、南投縣321例、苗栗縣285例、嘉義縣262例、基隆市240例、宜蘭縣226例、花蓮縣190例、嘉義市177例、新竹縣176例、臺東縣154例、新竹市119例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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