快訊／疫情微升！今本土+45608「比上週增2.5%」　另增28死

記者洪巧藍／台北報導

疫情連兩天微升！中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增45608例本土個案，不但重返4萬大關，且比起上週二同日上升2.5%，發言人莊人祥表示，目前還處於高原期階段，針對疫情持續觀察中；今另增256例境外移入，確診個案中新增41例死亡。

▲發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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至於本土病例縣市分布方面，新北市9019例仍最多，接著依序是台中市6154例、台北市5125例、桃園市4220例、高雄市4186例、台南市3033例。

今日新增28例本土病例死亡個案，為14例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月4日至9月23日，死亡日期介於9月14日至9月24日。

指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為128例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(26例)，英國及泰國(各7例)，美國(6例)，新加坡、土耳其及韓國(各5例)，德國(4例)，印尼(3例)，香港、愛爾蘭、馬來西亞及日本(各1例)，另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月27日至9月26日。

▲9/27新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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