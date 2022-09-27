義務役延長1年何時定案？　邱國正：盼今年底前有結論

▲行政院長蘇貞昌（左）及國防部長邱國正（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

義務役期是否延長為1年，備受矚目。立法院27日邀請行政院長蘇貞昌率部會官員進行施政報告及備質詢，國民黨立委李德維會中關切義務役役期延長議題，國防部長邱國正答詢時透露，盼今年年底之前會有個結論。

邱國正今天表示，義務役役期延長茲事體大，尤其攸關年輕人的權益，所以國防部很慎重考量，目前有點眉目，但因為此事涉及到跨部會，牽涉到軍方訓場、訓員、訓額能否接納，這都沒有問題了，但各部會之間相關的問題，還要再做進一步協調，迄今一切進展順利，也會適切公告。

對於時程，邱國正說明，希望今年年底前有結論，原因是考量到公告以後還要1年才能執行，如果又跨過元旦的話，又得再跨過1年，因此希望在今年底之前。他說，公告的時間完全沒考量到選舉的問題，現在工作一直在進行，國防部也請教很多年輕人的建議，都一步一步按照階段在進行中。

蘇貞昌則說，役期要不要延長、要延長多久，相關員額與訓練場所各方面都茲事體大，所以必須要很嚴密地進行盤整，同時也要整合相關專家、學者等各方意見，目前還在整理中，至於要怎麼做，也要有預告期，時間要到，才能對外公布，「這不會偷偷摸摸地做，但也不是現在就能講什麼時候」。