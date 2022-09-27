▲蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌27日赴立法院施政報告並備詢。民進黨立委羅致政質詢時，問到近來在野黨多次攻擊擋疫苗一事，以擋救護車舉例，台灣不會有人擋救護車，疫苗也同理不會有人阻擋，直言在野黨「硬要說擋疫苗」；衛福部長薛瑞元也說，這樣的講法「已經接近作夢」。

羅致政27日質詢時先問到，台灣會有人擋救護車？蘇貞昌說，擋救護車一定成全民公敵、萬夫痛罵，「絕對不被社會所接受」。羅表示，以他對台灣社會、人性的理解，為個人利益擋救護車幾乎不存在，「同樣道理，有人會在台灣最危急的時刻，去擋疫苗？」蘇表示，不會。

羅致政接著說，當有人講政府在擋疫苗、讓人民沒辦法被救，只有2種可能，一種是社會真的有這種人存在，「另外一種是他也不相信台灣社會有這樣的人存在，但硬要說有這種人存在」。

蘇貞昌認為，對於台灣社會發展到今天，對於疫苗等等，都是全心全意來，如同剛才的例子，沒有這種人存在，社會也不相信有這種人存在，所以這個講法，應該不會被社會認同。

衛福部長薛瑞元則說，這樣的講法「已經接近作夢」，因為現實上面不太可能存在這種人，「所以最大的可能就是他也知道沒有人擋」。

羅致政也說，一天到晚有人指控衛福部擋疫苗，這超乎他對台灣社會、對人性的理解，「連他們也不相信台灣會有人擋救護車、擋疫苗，可是基於政治上的立場，硬要說擋疫苗」；對此，薛也同意，「是，我同意這種看法」。