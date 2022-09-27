高醫大印度籍庫碼博士貢獻高等教育　移民署頒永久居留梅花卡

▲印度籍庫碼博士移民署頒發永久居留梅花卡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

為延攬國際人才在臺永久居留，我國政府頒發永久居留「梅花卡」給對我國有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民的外籍人士，在高雄醫學大學從事教育工作的印度籍副教授庫碼博士(Dr.Vinoth Kumar Ponnusamy)，日前經由內政部審查會以「高級專業人才」審核通過獲頒永久居留「梅花卡」，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站主任徐志權於(26)日特別前往頒發及祝賀，希望能讓國際優秀人才發揮所長，繼續留在臺灣貢獻心力。

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庫碼博士於2007年間在國立中興大學攻讀博士學位，目前任職於高雄醫學大學醫藥暨應用化學系副教授，在臺居住已逾15年。從2016年起獲得科技部多年期計畫補助，研究成果豐碩，學術專長為分析化學、綠色萃取技術及奈米觸媒材料應用於綠能技術等，且在衛生福利部食品藥物管理署研究檢驗組擔任評審委員，協助為我國的食品安全把關，其優異研究表現備受肯定。

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，庫碼博士任教高雄醫學大學後，卓越的研究表現，讓他榮獲美國史丹佛大學團隊發布「全球前2%頂尖科學家」，在「2020年度科學影響力排行榜」中脫穎而出。並協助高醫大建立食品安全檢驗標準實驗室，所開發的研究方法可應用於食品和環境安全中的分析與監控，有助於醫院急診即時檢驗生物監控與藥物辨識和重新評估藥物劑量，提升醫療安全品質以維護民眾健康。

而他也相當融入我國的文化及社會，在臺期間努力學習中文，其授課模式採中英雙語教學，既不影響課程進度，又可使學生於在地學習環境中提升英聽能力。此外，他也擔任外籍學生輔導老師，以其親身經歷，協助外籍學生更快速熟悉高雄醫學大學生活及課程學習。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，永久居留證「梅花卡」核發對象為我國所需的高級專業人才、重大投資或具有特殊貢獻的外籍人士，可不受居留年限及天數限制，有別於一般的「外僑永久居留證」申請條件。另外，為加強延攬及僱用外國專業人才，以提升國家競爭力，我國政府施行「外國專業人才延攬及僱用法」，歡迎符合資格的外籍人士申請。