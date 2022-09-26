獨／移民署首例！讓8名陸籍偷渡犯入住「公家宿舍」　原因曝光

▲移民署遭爆料指出，佯裝以「收容替代」方式，讓8名陸籍走私犯住在公家宿舍，形同軟禁。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

破天荒首例！移民署遭爆擔心8名陸籍走私犯落跑，竟要求宜蘭收容所同仁搬離備勤室，佯裝以「收容替代」方式，讓8人入住在公務宿舍，形同軟禁；等待遣返時間，8人外出逛夜市等均派遣移民官陪同，直到今年初依「金門協議」搭機遣返大陸。對此，移民署回應：「一切合乎程序」，並無獨厚特定人。

依入出國及移民法規定，收容人收容時間不得超過100天，且未經法院裁定准予延長收容者，會以收容替代處分，請收容人找台人具保，管控出境前動態，並按時報到，此方法則可控制收容所的收容量在可控制範圍。

台灣近3年受疫情影響，導致班機多航班停飛，無法順利遣送偷渡、逾期移工，有些外籍人士具保後失聯，甚至有人輾轉跑去打黑工，也造成社會另類治安隱憂。

《東森新媒體ETtoday》接獲爆料指出，移民署去年為8名陸籍走私犯「清出」專勤隊2樓備勤室供入住。8人入住後，就寢時門則由外上鎖，外頭有專人看管，外出則坐專勤隊公務車，全程都有專勤隊隊員陪同，晚上甚至也會去逛夜市、唱歌等。

▲移民署遭爆料指出「軟禁」8名陸籍走私犯 。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

爆料者說，8人被遣返後，過沒多久又有3、4人大陸籍偷渡犯入住專勤隊（今年6月已遣返），他大嘆，公務機關淪非法滯台「陸人宿舍」、司法警察也成「貼身保母」根本有辱公門，甚至也質疑8人住備勤室水電費誰支付、伙食費誰出，認為這恐怕不符合程序，還有多少件是這樣處理的，那往後是否統統可以比照辦理？

移民署北區事務大隊長林澤謙向《東森新媒體ETtoday》回應，入住專勤隊備勤室是首例，但8名陸人是由民間NGO具保，去年因疫情嚴峻，擔心8人入住有風險，因此在NGO請託下另安排住所，一切都有制定計畫報准執行。他也不諱言指出，基於社會安全概念，行政機關主動提供安置空間，是一個積極作為、社會保全積極動作。

至於，移民署首次為服刑完畢的8名大陸人，以「收容替代」讓他們入住專勤隊宿舍，往後其他外籍人士是否也能比照辦理？移民署則回應「不會」，因為東南亞沒有航班停駛問題，因此都能隨時安排遣返。

獨／移民署遭爆「軟禁」8陸籍偷渡犯 迫職員讓宿舍還陪逛夜市