陳時中因周玉蔻再捲風波　蔡英文「救火」5度合體

▲民進黨主席、總統蔡英文與民進黨台北市長參選人陳時中至台北市廣照宮參香祈福 。（圖／陳時中競選辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中自投入大選以來爭議不斷，民調下滑引來各界關注，而身兼民進黨主主席的總統蔡英文也動起來救火，這個月就與陳時中同台多達5次。

陳時中近期先是因為疫苗採購合約挨轟，之後為宣傳公廁免治馬桶拍片，內容卻涉有「偷窺」，引發批評；沒多久，陳時中臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包疑似盜圖，其中兩張照片跟部落客雷同。而慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露去年採買疫苗過程，指政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，讓時任衛福部長的陳時中也受到指責。

沒想到，這個時候資深媒體人周玉蔻跳出來，反轟慈濟是「中共自己人」，更開嗆證嚴法師不該被稱為上人，之後又猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世及其父親蔣孝嚴的緋聞，並多次喊話支持陳時中，讓陳時中再捲風波。

針對選情，蔡英文這個月5次同台陳時中，拉抬聲勢意圖明顯，月初更多達3次合體。蔡英文跟陳時中26日走訪萬華廣照宮參香，蔡英文不忘喊話疫情期間「陳時中前部長」也來過萬華好幾次，和大家一起走過最困難的時刻，肯定陳時中的防疫政績；陳時中則說，台灣的防疫成績世界有目共睹。

至於周玉蔻因爆料前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴緋聞有關而挨告，陳時中表示，「我們對張淑娟小姐受到傷害也感到很遺憾」，自己對自己做過、講過的話負責。