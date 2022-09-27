ET專訪／回報苗栗鄉親支持　鍾東錦允諾當選後...每年捐百萬助學

▲鍾東錦接受專訪表示，雖然沒有政黨提名，苗栗鄉親的相挺是他最大的優勢。（圖／鍾東錦競選團隊提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

違紀參選苗栗縣長，被國民黨開除黨籍的議長鍾東錦，日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，除了暢談政見，鍾東錦承諾，如果當選縣長，將持續擔任議長期間捐薪助學行動，每年至少捐出百萬元薪水，他強調，儘管沒有政黨的提名，卻有來自苗栗鄉親的相挺，就是他最大的優勢，因此也會持續回饋苗栗鄉親。

鍾東錦首先提到對於苗栗縣未來10年的規劃，將以一個「觀光科技大縣」為主軸，對外，走向三個國際發展，分別是國際慢城、國際慢漁以及國際智慧城市；對內，營造五個特色區塊，包含「苗北科技區」、「苗中城心區」、「苗南產創區」、「苗西綠能區」、「苗東觀光休閒金三角」，在他的縣政藍圖中，會延續徐耀昌縣長好的政策，尤其是招商引資，因為只有引進良好企業以及完整的產業鏈，才能帶來工作機會，進而把年輕人留在家鄉，形成一個良性循環，打造一個宜居、宜遊、宜業的生活環境。

在福利政策方面，將從4個目標和2個角度切入，4個目標分別是「育兒」、「助學」、「保健」跟「養老」，2個角度則是「因地制宜」、「優化升級」，首先在育兒方面，中央政府於今年8月起推動「0-6歲國家一起養」政策，提高育兒津貼、增加托育補助、就學費用再降低等3大策略，地方除了配合中央之外，他認為還要因應地方民情不同，加以調整，所以在苗栗，將推行「幼兒在家自己帶、每月津貼加碼2000塊」，如果家人通過保母訓練結業證明，津貼再加碼到3000元，希望藉此凝聚家庭情感，也比較符合在地的風土民情。

▲▼鍾東錦接受專訪表示，雖然沒有政黨提名，苗栗鄉親的相挺是他最大的優勢。（圖／鍾東錦競選團隊提供）

助學方面，鍾東錦表示，在擔任議長期間已經發起的捐薪助學的運動，如果當選苗栗縣長，每年也將繼續捐出至少新台幣100萬元薪資，作為苗栗各級學校的獎助學金。同時針對校園供餐部分，因應物價高漲，鍾東錦認為校園營養午餐每餐餐費應提高10元，並搭配偏鄉學童愛心早餐以及每周一次的下午營養品，才能讓小朋友「吃的飽、吃的好、吃的健康」。

最後，有鑑於苗栗縣已邁入老人化社會，鍾東錦表示，將規劃籌辦「苗栗縣立聯合長照幸福園區」，它將是一個收容苗栗縣老弱兒少，全方位的安養中心，其中包含「弱勢兒少教養院」、「老人安養院」，預計第一期選在苗栗市設立，採用長照法人機構、以公辦公營方式，可以找來真正專業的專職人員，達成「幼有所養、老有所依」的願景目標。

對於沒有派系及政黨的支持下參選，鍾東錦表示，隨著時代潮流的變遷，選民自我意識越來越高，在選舉期間地方派系的影響力逐漸弱化，選人不選黨的比例提高很多，就好像派系大老這一次費盡心思，把他排除外，為了就是讓私下協議好的人出線，這種密室協商、黑箱政治下的提名方式，一定會遭到民眾唾棄，所以從各項民調結果顯示，雖然民進黨執政不力，但國民黨沒有因此而受惠，反而支持度持續下滑，因此，儘管沒有政黨的提名，各個鄉鎮市長候選人仍然都支持他，當然，他也不會拒絕與各黨各派合作，只要對鄉親有幫助、對苗栗縣有加分，他都以最謙虛的態度，和大家一起攜手向前邁進。

1993年及1997年苗栗縣曾經由脫黨參選的何智輝和傅學鵬當選縣長，記者問鍾東錦是否想複製歷史?鍾東錦表示，時空背景不同、面對競爭者也不同，並沒有甚麼複製脫黨的情況，這一次國民黨提名，黨中央某些人和非國民黨籍的老縣長傅學鵬私下協商，不但沒收國民黨在苗栗縣的初選，也導致徐立委婉拒徵召，最後提名一個剛剛從綠營官場退休的人，不要說對國民黨是否忠心，最嚴重的是，大多數苗栗鄉親都不知道他是誰?叫鄉親要如何把票投給他！

鍾東錦直言：「把苗栗的未來交在一個陌生人的手中，這是令人匪夷所思！因此，我才會歷經18鄉鎮市祈福傾聽之旅後，獲得大多數縣民的支持，挺身而出，參選苗栗縣長。」

鍾東錦最後指出，歷經這一次國民黨提名的風波，他更加肯定苗栗鄉親會把手中珍貴的一票投給他，因為只有他不會說假話，以真誠的態度面對選民，這也是他和國、民兩黨目前檯面上的政治人物，最大的差別。