馬尾妹遭強制公主抱！下秒轉身「奪命剪刀腳」把他摔翻

記者柯振中／綜合報導

原來這個世界上真的有奪命剪刀腳！香港一名女子日前到商場購買米線時，意外看見店舖外有對情侶在大吵，過程中黑衣男突然將綁馬尾的女子公主抱起，沒想到下秒馬尾女使出「奪命剪刀腳」，將人甩翻在地、成功脫困，宛如動作片的場面，讓在場圍觀的群眾看得目瞪口呆、拿起手機錄影。

這名女子在臉書社團「香港米線關注組」分享，她到某間知名店鋪購買米線，等待外帶餐點製作的過程中，發現有對情侶在門口吵架，雙方先是起口角、拉扯，接著黑衣的男子蹲下，一把將身穿白衣的馬尾妹公主抱起。

▼馬尾妹使用剪刀腳，將黑衣男摔飛。（圖／翻攝臉書／香港米線關注組）



馬尾妹被抱起後，雙腿不斷做出踢腿的動作，看起來似乎是在掙扎。沒想到下秒畫風突然轉變，馬尾妹突然將腿抬起、身體一轉，雙腳夾住了黑衣男的脖子，接著做華麗旋轉，直接將黑衣男甩翻在地，自己則是跪地後帥氣起身，讓現場民眾都驚呆，忍不住拿起手機拍攝。

離奇的影片曝光，在網路上引起討論，影片也被轉傳至「爆廢公社」社團裡。不少網友看完以後，不禁留言直呼，「整個動作超流暢的啦…阿娘喂」、「夾頭翻摔…我以為只有摔角裡看得到」、「黃局長投胎轉世也差不多這個歲了」、「奪命剪刀腳重現江湖」、「這武打替身吧」、「這是在拍電影嗎」、「兩個都是練家子吧？一般人的話，哪還能飛出去就馬上爬得起來？真是讓我大開眼界了！」

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