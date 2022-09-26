　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

28歲女剖腹產「惡露結束就同房」！3個月後發現又懷孕了

▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳女惡露結束就與丈夫同房，3個月後回到醫院檢查，發現又懷孕2個月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

懷孕後期無法行房，夫妻雙方可能都按捺不住。不過，江蘇南京28歲的陳姓女子3個月前剛剖腹生下孩子，誤以為生產完以後有「安全期」，沒想到生產後3個月就醫檢查，才發現自己又懷孕了，且胎兒已有2個月大，引起極大討論。網友們一推算時間，也瞬間感到傻眼。

綜合陸媒報導，陳女3個月前剖腹生下了大寶，沒想到產後3個月回到醫院例行檢查，卻發現自己又懷孕了，且腹中胎兒已有2個月大，完全沒有心理準備的狀況下，讓她嚇了一跳。

南京市婦幼保健院門診計畫生育手術室主任徐青表示，陳女3個月前是剖腹產，等到惡露結束後，就與丈夫同房。

徐青說明，陳女理所當然地認為，因為剛生產完畢，月經還沒有恢復、不會懷孕，過程中並沒有採取任何避孕措施，沒想到3個月後來檢查，就發現懷了孩子。

▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲徐青表示，陳女第一胎是剖腹產，無論是否要保住小孩，其實都相當危險。（示意圖／免費圖庫Pexels）

徐青提到，世界衛生組織（WHO）推薦的生育間隔，應要保持2年以上，加上陳女上一胎是剖腹產，子宮留有疤痕，做人工流產手術，也屬於高危險族群，無論要不要保住小孩，其實都相當危險。

後來經過再三考慮，陳女與丈夫決定，進行人工流產手術，放棄這個寶寶。這也讓徐青提醒，許多夫妻可能認為，產後月經尚未恢復、不會懷孕，但身體還是能夠快速恢復排卵，尤其是沒有哺乳的女性，即使月經還沒來，該做的避孕措施還是要準備好。

對此，網友推算時間，也感到十分傻眼，這意味著月子都還沒坐完，2人就又再度同房，且還沒有避孕措施，不禁留言痛斥，「瘋了吧這個丈夫」、「剖腹產三個月後才能同房啊，這是太不愛護老婆了吧」、「有的人產後100天才同房，而有的人產後100天已經懷孕兩個月了」、「剖腹產都敢讓老婆再懷孕，不把自己老婆的安危放在眼裡嗎？」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾」
A-Lin拌麵商標在美遭「阿舍食堂」註冊　微風回應了
料中女王駕崩！「神鬼先知」預言查爾斯退位　跳過威廉傳給他
新北發錢了！最高領2萬　66萬人受惠
困清水地熱溪床27車驚險渡河！　1車又恐怖滅頂
吳宗憲終於公開「最美小女兒」！　首曬4兒女合照
新冠病毒剋星！「死亡擁抱」阻止感染人體細胞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

28歲女剖腹產「惡露結束就同房」！3個月後發現又懷孕了

央視「意外」曝光殲-15飛越美艦上空　網截圖放大：是勃克級驅逐艦

停運近5個月　陸證實：中朝鐵路「丹東－新義州」已重啟

大陳島兩岸青創基地揭幕　劉樂妍直播帶貨聊兩岸青年創業

WIFI變慢！他驚覺被蹭網怒改密碼　隔天見「心酸紙條」讓他兩難

香港珠寶大亨登山失足　墜落100公尺山坡不治身亡

釣客捕獲已野外滅絕「長江鱘」「背灰腹白骨板大」特徵明顯

香港「0+3」首日　旅宿、餐飲業者盼儘快「全面免檢疫」

陸「新能源車免購置稅」延長至明年底　特斯拉Model Y可省12萬元

熟女突爆肥「變月亮臉」　「減肥一年都沒用」竟是長腦下垂體腫瘤

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

28歲女剖腹產「惡露結束就同房」！3個月後發現又懷孕了

央視「意外」曝光殲-15飛越美艦上空　網截圖放大：是勃克級驅逐艦

停運近5個月　陸證實：中朝鐵路「丹東－新義州」已重啟

大陳島兩岸青創基地揭幕　劉樂妍直播帶貨聊兩岸青年創業

WIFI變慢！他驚覺被蹭網怒改密碼　隔天見「心酸紙條」讓他兩難

香港珠寶大亨登山失足　墜落100公尺山坡不治身亡

釣客捕獲已野外滅絕「長江鱘」「背灰腹白骨板大」特徵明顯

香港「0+3」首日　旅宿、餐飲業者盼儘快「全面免檢疫」

陸「新能源車免購置稅」延長至明年底　特斯拉Model Y可省12萬元

熟女突爆肥「變月亮臉」　「減肥一年都沒用」竟是長腦下垂體腫瘤

抓包男友深夜偷出門約砲　手機私藏「愛愛片」！妹子怒展開復仇

專家揭「年輕人不買房」3現實原因！研究：不到半年幸福感下降

直播／Jisoo夾帶Kitty飛巴黎、車銀優黑衣登機帥炸　DIOR秀9／27晚登場

快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾應開罰」

台股重挫、金管會救市！　黃天牧鬆口「準備好了」

名字被搶！A-Lin拌麵商標在美遭「阿舍食堂」註冊　微風回應了

《語意錯誤》奪APAN兩大獎！　台票房突破600萬「鐵粉12刷力挺」

28歲女剖腹產「惡露結束就同房」！3個月後發現又懷孕了

「校園男神」太會親！陳哲遠沙發上撲倒「連續親吻」　沈月無力招架

解放軍成立首支「電磁藍軍」　靶艦實戰變成「反艦飛彈殺手」

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

大陸熱門新聞

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

羊群效應真實上演！ 90多頭山羊集體跳下60公尺山崖慘死

準備結婚！長髮妹做檢查沒有子宮

白皙正妹1年內體重暴增！就醫才知長腫瘤

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

新郎邀一起坐下吃…司儀信了

他驚覺被蹭網怒改密碼　隔天見「紙條」讓他兩難

穿「超高衩」比賽挨批　美少女親回

航空學校女師邊上課邊啪啪！2分鐘嬌喘大放送

掃地機器人跑到中庭打掃　兇手竟是貓

香港珠寶大亨登山失足　墜100公尺山坡身亡

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

花到自己私房錢！他哀怨狂瞪妻子2分鐘

5000歲古樹全在1地　傳為黃帝栽種

更多熱門

相關新聞

想懷孕…苦拚2年！人夫突驗出「1隻精蟲都沒有」崩潰

想懷孕…苦拚2年！人夫突驗出「1隻精蟲都沒有」崩潰

根據國健署統計資料顯示，在台灣，每7對夫妻就有一對面臨不孕。泌尿科醫師邱鴻傑表示，曾遇到一對30多歲夫妻想懷孕生子，努力「做人」2年都失敗，先生一驗才得知自己罹患無精蟲症「精夜裡一隻精蟲都沒有」在診間崩潰，久久難以釋懷。最後靠著1招「從健康的細精管取精」成功孕育小生命，醫師收到彌月蛋糕的瞬間相當欣慰。

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

路邊撿孕浪　2年米克斯→布偶貓

路邊撿孕浪　2年米克斯→布偶貓

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

男友射在外面！她突見「月經APP跳7字」急哭

男友射在外面！她突見「月經APP跳7字」急哭

關鍵字：

剖腹產惡露懷孕月經生產

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

中間是狠角色　左右車貼防撞板

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

長者幼兒下月可再領5劑免費快篩

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面