28歲女剖腹產「惡露結束就同房」！3個月後發現又懷孕了

▲陳女惡露結束就與丈夫同房，3個月後回到醫院檢查，發現又懷孕2個月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

懷孕後期無法行房，夫妻雙方可能都按捺不住。不過，江蘇南京28歲的陳姓女子3個月前剛剖腹生下孩子，誤以為生產完以後有「安全期」，沒想到生產後3個月就醫檢查，才發現自己又懷孕了，且胎兒已有2個月大，引起極大討論。網友們一推算時間，也瞬間感到傻眼。

綜合陸媒報導，陳女3個月前剖腹生下了大寶，沒想到產後3個月回到醫院例行檢查，卻發現自己又懷孕了，且腹中胎兒已有2個月大，完全沒有心理準備的狀況下，讓她嚇了一跳。

南京市婦幼保健院門診計畫生育手術室主任徐青表示，陳女3個月前是剖腹產，等到惡露結束後，就與丈夫同房。

徐青說明，陳女理所當然地認為，因為剛生產完畢，月經還沒有恢復、不會懷孕，過程中並沒有採取任何避孕措施，沒想到3個月後來檢查，就發現懷了孩子。

▲徐青表示，陳女第一胎是剖腹產，無論是否要保住小孩，其實都相當危險。（示意圖／免費圖庫Pexels）



徐青提到，世界衛生組織（WHO）推薦的生育間隔，應要保持2年以上，加上陳女上一胎是剖腹產，子宮留有疤痕，做人工流產手術，也屬於高危險族群，無論要不要保住小孩，其實都相當危險。

後來經過再三考慮，陳女與丈夫決定，進行人工流產手術，放棄這個寶寶。這也讓徐青提醒，許多夫妻可能認為，產後月經尚未恢復、不會懷孕，但身體還是能夠快速恢復排卵，尤其是沒有哺乳的女性，即使月經還沒來，該做的避孕措施還是要準備好。

對此，網友推算時間，也感到十分傻眼，這意味著月子都還沒坐完，2人就又再度同房，且還沒有避孕措施，不禁留言痛斥，「瘋了吧這個丈夫」、「剖腹產三個月後才能同房啊，這是太不愛護老婆了吧」、「有的人產後100天才同房，而有的人產後100天已經懷孕兩個月了」、「剖腹產都敢讓老婆再懷孕，不把自己老婆的安危放在眼裡嗎？」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完