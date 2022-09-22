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每月給20萬生活費！尪停機2年半想愛愛　卻聽妻「冷嗆1句」心碎了

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲原PO求歡被拒絕。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

經營婚姻不易，需要夫妻兩人共同扶持才能走得長久。一名網友表示，平時無論老婆有什麼要求，他都會想辦法答應，每個月還給20萬元生活費，為了體諒對方生產辛苦，不僅訂了月子中心，還請保母來幫忙帶小孩，且因此停機2年半，未料最近開口想要有肌膚之親卻反被責怪，讓他當場心寒。

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，目前已經結婚5年了，每次只要老婆開口想要買什麼，他都會馬上匯款過去，對方每個月花的生活費大約16-20萬不等，但他從來沒有拒絕過，「只要妳開口說多少錢我就給」，也說對自己而言錢是其次，只希望在自己能力範圍內，讓老婆過得快樂。

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因為體諒老婆生小孩很辛苦，原PO也訂了台北的月子中心，並請24小時的保母來幫忙照顧小孩，讓女方可以好好調養身體且減輕育兒壓力。在妻子懷孕及小孩出生之後，為了尊重對方，他也從不勉強老婆，「為此我關機2年半，只因為妳曾說妳不想做」。

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲原PO覺得被當成提款機。（示意圖／翻攝自pakutaso）

現在小孩2歲多了，原PO心想時機應該差不多了，因此詢問老婆是否可以「運動一下」，沒想到卻被臭臉對待，還被罵說只顧自己的慾望，「我也只是希望1個禮拜或是2個禮拜做一次，這樣妳也不願意」。現在2人還總因為小事不斷爭吵，「可是妳認為敢拿的都拿，生活開銷跟以前一樣花費」，讓他覺得自己似乎只是提款機，「我覺得我的付出我的堅持我對家庭的責任是錯的，我做到一位老公的責任、一位爸爸的責任，但你呢？」

不少人看到PO文後紛紛表示，「這麼好的老公為何都是別人家的，老婆為何開銷如此大，佩服你這提款機」、「你只是一個ATM而已，合理懷疑外面已經有人了」、「你讓全台灣的老公下不了台了」、「別人的老公都不會讓我失望，我有個女兒，要等等看嗎」、「太羨慕了…神隊友總是別人家的」、「這種老公也太稀有了吧」、「根本好老公吧，可惜你老婆不會珍惜」。

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