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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英相特拉斯挺「確保台灣自我防衛」　外交部：共同對抗威權擴張

▲▼英國史上第三位女首相、新上任的特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

英國首相特拉斯接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，英國決心和盟國合作，確保台灣能夠自我防衛。對此，外交部發言人歐江安26日答覆媒體提問表示，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝，台灣將持續與英國等全球理念相近國家深化合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張與脅迫。

歐江安指出，特拉斯已多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性，去年9月擔任外相即開始推動建立全球「自由網絡」（Network of Liberty），特拉斯呼籲聯合理念相近國家共同捍衛民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序；並在今年4月發表極具全球戰略意涵的外交政策演說「地緣政治重現」（The Return of Geopolitics），明確呼籲北約盟友必須確保台灣等民主政體有自我防衛能力，同時點名中國必須遵守國際規則；今年8月特拉斯在競選保守黨黨魁期間，針對中國以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，尋釁圍台軍演，特拉斯即持續呼籲全球民主陣營國家應確保台灣擁有自我防衛能力。

歐江安表示，此次特拉斯以首相身分接受美國CNN專訪，特別強調世人必須從烏克蘭遭俄羅斯入侵學到教訓，確保台灣在中國入侵時有能力自衛；此外，特拉斯也指出，美英具有特殊關係，尤其在因應俄國威脅及中國日益強勢的作為時唇齒相依，上述均充分顯示特拉斯首相積極聯合理念相近國家團結對抗中俄極權國家合流，捍衛共享自由民主價值，以及在協助台灣自我防衛立場堅定不移。

歐江安表示，台灣與英國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等全球理念相近國家深化合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由、開放、繁榮的印太地區。

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