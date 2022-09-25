台僑登遊艇拉「Keep Taiwan Free」布條　紐約東河外挺台灣入聯

▲台灣社團在紐約東河上支持台灣入聯。（圖／紐約台灣社團提供）



記者陶本和／台北報導

來自紐約不同的台灣社團的代表，近日登上遊艇，開至聯合國外的東河，聲援台灣加入聯合國。每年的九月，來自世界各國的領袖都會齊聚在紐約交流，並在聯合國內發表演說，而台灣僑胞也都會聚集在聯合國外，要求聯合國接納台灣成為會員國。

本次遊輪上綁有「Keep Taiwan Free」及台灣加入聯合國口號的布條，黃黑色調搭配在東河上行駛特別的明顯。遊艇先一路往南到自由女神，原本安排與與拖著入聯布條的飛機會合，在海空並列台灣入聯的訴求，不過飛機因為大西洋颶風而風大而改期；但是，上周飛機也已環繞中國領事館外，也到了紐約港繞行，之後遊輪再循原路往北至聯合國外的水域繞行，希望聯合國可以正視台灣的訴求。

90年代初期，台灣朝野因為民意的壓力，開始重視台灣加入國際組織，尤其是聯合國的聲音。在1992年，居住在紐約的台灣人，成立了「台灣加入聯合國行動委員會」，統籌台灣人在聯合國期間的活動，當時以『UN for Taiwan』口號來宣傳。

該團體在林肯中心舉辦音樂會，於曼哈頓的街頭以花車遊行，還有用路跑的方式宣達理念；在2007年的時，也有來自台灣的新港媽祖出巡紐約，搭配空中飛機噴字，將入聯的運動推上高潮。

後來幾年，台灣經歷過政黨輪替，但紐約的台灣人仍是每年九月都會上街頭，口號也換成「Keep Taiwan Free」，希望台灣的民主自由不會被中共所威脅；雖然台灣尚無法加入聯合國，但近年來也看到美國開始的對台灣參與聯合國有正面的態度。

▼台灣社團在紐約東河上支持台灣入聯。（圖／紐約台灣社團提供）

