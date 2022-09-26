迎接10月「國境解封」　陳其邁曝高雄策略：打團體戰搶國外旅客

▲陳其邁表示，將以團體作戰方式迎接國際觀光客。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

隨著10月邊境即將解封，國際觀光也迎來曙光，喜迎觀光客回歸。高雄市長陳其邁今（26）日表示，將組成推動觀光大聯盟，用團體作戰方式，由不同旅宿、國旅、國外以及交通各方面的整合，提出一些好的觀光路線，做整合的行銷。

國內疫情控制趨穩，即將在10月13日邊境解封，入境檢疫改採「0+7」自主防疫；行政院長蘇貞昌更說，若是沒有重大變化，10月13日同時就會解封。對於即將迎接觀光客回歸，陳其邁指出，希望在國門打開之後，吸引更多國外的旅客，像東南亞或東北亞，甚至是歐美的旅客，可以來高雄。

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▲高雄市觀光產業推動聯盟力挺陳其邁，讓他承諾拚觀光接下來要很「雄」。（圖／高雄市民進黨黨部提供）

至於有何種觀光策略？陳其邁說，會組成一個推動觀光的大聯盟，用團隊作戰的方式，由不同的旅宿、國旅、國外以及交通等等各方面整合，提出一些好的觀光路線，做整合的行銷。

陳其邁表示，高雄擁有山海河港，尤其是在原民區，也有豐富多元的文化，更重要的是在明年的旅運大樓將正式啟用，也會配合郵輪的觀光來帶動整體觀光產業的一個發展。他強調，會用團體作戰的方式，來大力行銷高雄。