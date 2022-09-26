翟本喬以A片做比喻！被議員轟「蛇鼠一窩」　黃珊珊：有自己表達方式

▲翟本喬出席黃珊珊競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日公布競選團隊成員，由翟本喬擔任競選策略長，等同於競選總幹事職務；翟本喬致詞時以A片形容近期的激情新聞，要民眾看完後笑一笑、回家仔細思考何種政策對市民最好。對此，民進黨台北市議員簡舒培批評，民眾黨果然是蛇鼠一窩，唯恐語不驚人。

簡舒培25日於臉書表示，「民眾黨果然是蛇鼠一窩。」台北市長柯文哲22日為高虹安抱屈，說出「惡霸流氓性侵女生」言論，「支持黃珊珊就是支持柯文哲。」而黃珊珊競選策略長翟本喬25日提及「激情新聞就像看A片」言論，「支持黃珊珊就是支持翟本喬。」

簡舒培批評，什麼樣的候選人就有什麼樣的團隊，黃珊珊競選團隊口不擇言，唯恐語不驚人，以下流當有趣的言論來搏取眼球，「這樣不入流、沒水準團隊憑什麼當首都市長啦！」

▲黃珊珊出席「台北市社宅政策交流記者會」與社會住宅推動聯盟。（圖／記者袁茵攝）

針對翟本喬爭議言論，黃珊珊26日上午於「台北市社宅政策交流記者會」受訪時回應，翟本喬有自己表達方式，應該是想強調大家別看華而不實的東西，應實質去看誰比較適合當市長，「我想這是比較個人的表達方式。」

翟本喬25日出席黃珊珊競選總部成立大會，致詞時提及，從這次競選主軸可看出來，有句老話叫「缺什麼補什麼」，陳時中說要把事情做好，「就是因為他以前沒把事做好，所以現在才說要把事做好。」而黃珊珊缺少各位偉大的市民，需要一起站出來齊步共贏，把台北市從藍綠惡鬥中解救出來，透過真正有用的政策造福民眾。

翟本喬說，蔣萬安比較可憐一點，打出「你加台北等於無限」口號，但卻沒想到這個「你」碰到周玉蔻後，「等於無限變成沒有下限」。但他同時也認為潑髒水戰爭該結束了，應回歸市政、真正對人民有益的東西，網路新聞看完可能很爽，但發洩完情緒後應回歸真正理性考量。

翟本喬形容，這些新聞就像是在看A片一樣，看完可能很爽，但回家決定另一半時，不會依據A片標準做選擇，「請大家看完這些激情新聞後笑一笑，回來仔細考量，在政策上怎樣才對市民最好。」