　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翟本喬以A片做比喻！被議員轟「蛇鼠一窩」　黃珊珊：有自己表達方式

▲▼黃珊珊競選總部成立大會,翟本喬。（圖／記者李毓康攝）

▲翟本喬出席黃珊珊競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日公布競選團隊成員，由翟本喬擔任競選策略長，等同於競選總幹事職務；翟本喬致詞時以A片形容近期的激情新聞，要民眾看完後笑一笑、回家仔細思考何種政策對市民最好。對此，民進黨台北市議員簡舒培批評，民眾黨果然是蛇鼠一窩，唯恐語不驚人。

簡舒培25日於臉書表示，「民眾黨果然是蛇鼠一窩。」台北市長柯文哲22日為高虹安抱屈，說出「惡霸流氓性侵女生」言論，「支持黃珊珊就是支持柯文哲。」而黃珊珊競選策略長翟本喬25日提及「激情新聞就像看A片」言論，「支持黃珊珊就是支持翟本喬。」

簡舒培批評，什麼樣的候選人就有什麼樣的團隊，黃珊珊競選團隊口不擇言，唯恐語不驚人，以下流當有趣的言論來搏取眼球，「這樣不入流、沒水準團隊憑什麼當首都市長啦！」

▲▼黃珊珊台北市社宅政策交流記者會—與社會住宅推動聯盟。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊出席「台北市社宅政策交流記者會」與社會住宅推動聯盟。（圖／記者袁茵攝）

針對翟本喬爭議言論，黃珊珊26日上午於「台北市社宅政策交流記者會」受訪時回應，翟本喬有自己表達方式，應該是想強調大家別看華而不實的東西，應實質去看誰比較適合當市長，「我想這是比較個人的表達方式。」

翟本喬25日出席黃珊珊競選總部成立大會，致詞時提及，從這次競選主軸可看出來，有句老話叫「缺什麼補什麼」，陳時中說要把事情做好，「就是因為他以前沒把事做好，所以現在才說要把事做好。」而黃珊珊缺少各位偉大的市民，需要一起站出來齊步共贏，把台北市從藍綠惡鬥中解救出來，透過真正有用的政策造福民眾。

翟本喬說，蔣萬安比較可憐一點，打出「你加台北等於無限」口號，但卻沒想到這個「你」碰到周玉蔻後，「等於無限變成沒有下限」。但他同時也認為潑髒水戰爭該結束了，應回歸市政、真正對人民有益的東西，網路新聞看完可能很爽，但發洩完情緒後應回歸真正理性考量。

翟本喬形容，這些新聞就像是在看A片一樣，看完可能很爽，但回家決定另一半時，不會依據A片標準做選擇，「請大家看完這些激情新聞後笑一笑，回來仔細考量，在政策上怎樣才對市民最好。」

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
拓也哥生前「左小腿已截肢」！　多病纏身：討厭打點滴
大改款TOYOTA INNONA預售價曝光！　11月發表
趕進度！　估本週還有「1-2個颱風生成」
拓也哥離世「2絕技被翻出」　網洗版淚：一代傳奇殞落
快訊／台中市府「女公務員10樓墜落」！　倒花圃不治
對罵10分鐘「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網笑喊：贏了
快訊／拓也哥逝世！　家人悲痛證實
周玉蔻才大嗆「喜歡被告、我有被告癖！」　今90度鞠躬道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

競選總部是「大違建」！　藍秀建照籲劉建國自行拆除

批民進黨團「民主之恥」　民眾黨團：用國家機器追殺高虹安　

周玉蔻節目影射「蔣萬安不捐血是因為害怕驗血」　民眾向NCC檢舉

英相特拉斯挺「確保台灣自我防衛」　外交部：共同對抗威權擴張

薛瑞元酸柯文哲「智商剩57」　黃珊珊嗆：薛是陳時中競選總幹事？

花東鐵路有望提早搶通！秀姑巒溪橋修復期將「縮短一半以上」

翟本喬以A片做比喻！被議員轟「蛇鼠一窩」　黃珊珊：有自己表達方式

周玉蔻才大嗆「喜歡被告、我有被告癖！」　今90度鞠躬道歉

最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

雙十將至！國軍這三天進行空中演練　慶籌會：喚醒你的將是直升機

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

競選總部是「大違建」！　藍秀建照籲劉建國自行拆除

批民進黨團「民主之恥」　民眾黨團：用國家機器追殺高虹安　

周玉蔻節目影射「蔣萬安不捐血是因為害怕驗血」　民眾向NCC檢舉

英相特拉斯挺「確保台灣自我防衛」　外交部：共同對抗威權擴張

薛瑞元酸柯文哲「智商剩57」　黃珊珊嗆：薛是陳時中競選總幹事？

花東鐵路有望提早搶通！秀姑巒溪橋修復期將「縮短一半以上」

翟本喬以A片做比喻！被議員轟「蛇鼠一窩」　黃珊珊：有自己表達方式

周玉蔻才大嗆「喜歡被告、我有被告癖！」　今90度鞠躬道歉

最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

雙十將至！國軍這三天進行空中演練　慶籌會：喚醒你的將是直升機

米蘭時裝周／安海瑟薇、李聖經同台比美！MONCLER慶典狂吸18,000人

競選總部是「大違建」！　藍秀建照籲劉建國自行拆除

Skoda「電動版Octavia」傳已在開發中　採最新技術直指Model 3

中華隊已徵詢王柏融等旅外好手　林子偉率先表態將打經典賽

批民進黨團「民主之恥」　民眾黨團：用國家機器追殺高虹安　

梁文音離婚2年...自揭婚禮「最大遺憾」！　見1幕秒淚流滿面

打斷「別吃我」訊號！國衛院找到關鍵解方　可增強吞噬癌細胞

10月最Chill城市野營就在衛武營　還有艾怡良、告五人唱給你聽

預備備～起飛！小貓超愛狩獵奴才「埋伏廁所外」　中途媽初遇對手

趕進度！估本週還有「1-2個颱風生成」　專家曝靠近台灣機率

政治熱門新聞

台南市副議長林炳利病逝！　享壽60歲

周玉蔻猛攻緋聞案　北市預測當選率曝

日本不認高端　矢板明夫：做得不對

被周玉蔻酸「太醜」　柯：祝福！

蔡玉真向張淑娟道歉　「我自始至終無意說出真正女主角姓名」

周玉蔻猛打緋聞案　他曝民進黨背後盤算：很多人都掉進陷阱了

最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我就不姓周」

爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

周玉蔻緊咬身世！喊話「快來告我」　蔣萬安：選舉要有底線

綠營全面攻擊高虹安！吳子嘉曝背後原因

周玉蔻才嗆「我喜歡被告！」　今鞠躬道歉

高虹安PO網美照　底下一票留言「這林智堅政績耶」

大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」

更多熱門

相關新聞

薛瑞元酸柯智商剩57　黃珊珊嗆這句

薛瑞元酸柯智商剩57　黃珊珊嗆這句

民進黨台北市長參選人陳時中25日召開牙醫界後援會成立大會，與會的衛福部長薛瑞元鎖定疫苗議題，批評國民黨、無黨籍台北市長參選人黃珊珊，更說台北市政府智商瞬間只剩57，暗諷自稱智商157的台北市長柯文哲。對此，黃珊珊26日回擊，薛瑞元現在是陳時中的競選總幹事嗎？

迎接10月「國境解封」　陳其邁曝高雄策略

迎接10月「國境解封」　陳其邁曝高雄策略

賴香伶批桃園工程品質　市府：過度放大

賴香伶批桃園工程品質　市府：過度放大

最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

最新民調：北市蔣萬安27.76%居冠　竹市高虹安26.01%狠甩藍綠

選舉總部成遊戲場　鄭運鵬南區總部開放

選舉總部成遊戲場　鄭運鵬南區總部開放

關鍵字：

北市台北市翟本喬簡舒培黃珊珊2022台北市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

快訊／張淑娟爆哭現身！怒罵周玉蔻：沒有媒體素養

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面