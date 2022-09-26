「不會為選舉就切割某些人」　陳時中：周玉蔻示愛是大愛表現

▲陳時中今天上午參訪觀山河濱公園槌球運動會。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻近期狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世之謎，並高調示愛民進黨台北市長參選人陳時中，呼籲「喜歡周玉蔻就投給陳時中」等語，引發熱議。對此，陳時中25日才撇清與周無私交，被外界評論為「切割」；26日受訪再說周示愛是大愛的表現，不會把對自己友善的人當背後靈，「不會為了自己選戰好，就刻意去切割某一些人」。

陳時中今天上午在參訪觀山河濱公園槌球運動後接受媒體聯訪說，在社會團體裡面，各個人民在公共人物裡面，會覺得比較喜歡誰，就像聯電創辦人曹興誠也在節目裡面公開說會支持我，那就不會被人家做不當的解讀，「我想都不需要做這些特別延伸的一些解讀」，人跟人互相尊重是好事；媒體追問如何回應周玉蔻的示愛？陳說，這沒有算是示愛，這是互相尊重的表現。

媒體關注，周玉蔻今天上午在節目中說，自己愛陳時中就像愛總統蔡英文和副總統賴清德，再度說「投給陳時中就是投給周玉蔻」，對陳時中是加分還是扣分？陳說，「我不做這樣的評論，有人願意支持我，我都很高興，當然那個愛是廣泛的愛，不是那種男女情事之間的愛，是一個大愛的一個表現」。

媒體也問及，如何看待外界評論周玉蔻是陳時中選戰中的「背後靈」？陳時中表示，「我不會把這些相關的、對我友善的人當作這樣一個背後靈」，大家都是互相尊重，因為這樣而有其他的效果，他都無所謂，因為他尊重每個人，不會為了自己選戰好，就刻意去切割某一些人，這都是沒有意義的事情。

陳時中強調，這是一個民主的選舉，不是革命，不是說把人家人格都毀滅掉，每一任市長都有其貢獻，是前人種樹，後人乘涼，他都保持尊重、尊敬、感謝的心，自己則要捫心自問，自己到底要種多少樹留給後人乘涼？這才是從政和競選正確的態度，他不斷提出政策不是要攻擊前面的人，前面有做得好的他也予以肯定，並吸收那些不管成功或失敗的經驗，把還沒有做完全的向外界報告。

陳時中說，他沒有要切割，否則他要切割《聯合報》、《自由時報》，這沒有必要，因為大家都是獨立的個體，有獨立的意識，大家互相尊重就好。

另對於周玉蔻爆料蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角是曾奪下中華民國小姐冠軍的張淑娟，張也向周提告一事，陳時中表示，讓法律來澄清相關事情，也是一件好事情，這樣不會各說各話、傷及無辜，這都不好。