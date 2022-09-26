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巨蟹只排第4！　5星座女愛上你超幸福

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲艾菲爾說，深愛著伴侶的巨蟹女，會幫你打理好需要的一切。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書表示，打著燈籠都難找，被「水瓶女、摩羯女、獅子女、巨蟹女、處女女」愛上會超幸福。

第五名：處女女

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處女女天生帶點勞碌命，細心、敏感的她，做起事來總要親力親為才能放心，善於幫另一半打點好各種細項、瑣事，且待人善解人意，對感情忠貞不二，一旦愛上你，你即是她的一切。

不過，也因為較獨立自主又理性的性格，不會像許多女孩常常黏著你、求約會，而是適當地給你私人空間，擁有自己的時間，拚搏人生事業。秉持著信任另一半為原則，給你真心同時也給你一定的自由，這樣的好女孩別錯過了！

第四名：巨蟹女

巨蟹女天生寬容、仁慈，加上勤儉持家的特性，容易以另一半和家庭為重，是個賢內助最佳代表，擁有巨蟹座女孩當女友或是老婆，可以省了不少心思。

深愛著伴侶的巨蟹女，會幫你打理好需要的一切，在你需要的時候，及時提供支援，不管你是大富大貴或是普通小康，巨蟹女總是扮演著有能力的後盾，在有如此旺夫特質的支持下，日子只會越來越好過，生活上也感覺更加幸福。

▼艾菲爾表示，水瓶女一旦認定了你，就會充分發揮天才般的視角。（示意圖／記者李佳蓉攝）

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

第三名：獅子女

熱血、霸氣的獅子女，不僅個性好強，更是天生擁有富貴命，由於樂於助人、待人率真的性格，對於另一半也相當大方，絲毫不吝嗇，對待事業也是相當盡心盡力，她的眼界以及企圖心會感染到你。

經濟、運勢普普的男性，只要和帶財的獅子女在一起，甚至走向婚姻、共組家庭，婚後日子絕對是越過越好，一年也會比一年狀況更佳，可得好好把握。

第二名：摩羯女

摩羯女天生吃苦耐勞，事業心旺盛幾乎不亞於獅子座，其個性富邏輯、有主見，在職場上可說是十足的女強人類型，影響力不可小覷。

不過，摩羯女懂得讓公生活與私生活分開，回歸到兩人關係中，不會像在事業上如此強勢，而是更顧家，對另一半更體貼，且會用鼓勵伴侶的方式，期望能一起成長。人家說，每一個成功的男人背後，都站著一位偉大的女性，這正是摩羯女的最好寫照，請好好珍惜摩羯座女孩。

第一名：水瓶女

水瓶女向來都是以古靈精怪、有些不食人間煙火的氣質，在旁人的眼裡是有些難理解的形象。

不過，一旦認定了你，就會充分發揮天才般的視角，會暗自觀察你的工作狀況，給予你不同角度的建議，使你工作上得心應手，成為你的心靈支柱和最強後盾。以實際的作為與激勵你的思維，穩當地經營兩人關係，靜靜地為這段感情做努力，並且不離不棄。

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